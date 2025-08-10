משפחות חטופים ומשפחות שכולות קוראות לשביתה עממית: "לעצור את המלחמה"

משפחות חטופים ומשפחות שכולות מפורום אוקטובר קוראות לשביתה עממית ביום ראשון הבא (17 באוגוסט) החל מ-7 בבוקר, במטרה לעצור את התוכנית לכיבוש עזה שתביא לטענתם להריגת החטופים החיים ולמותם של חיילים נוספים, כך אמרו היום (ראשון) בהצהרה משותפת שניתנה מול שער הקריה ברחוב קפלן הבוקר.

בספטמבר 2024 נקטה ההסתדרות שביתה כללית קצרה במחאה על רצח ששת החטופים בשבי, אולם בית הדין לעבודה הורה לעצור את השביתה והבהיר כי מדובר בשביתה אסורה על רקע פוליטי.

הילה אביר, אחותו של לוטן אביר שנרצח בנובה וממקימות מועצת אוקטובר, אמרה: "לא האמנו שכל כך הרבה חודשים אחרי יישלחו מאות אלפי צווי מילואים, ועשרות חטופים נשארו בשבי. אין מקום לעוד משפחות שכולות תחת האלונקה".

רעות הכט אדרי, אמו של סגן עידו אדרי שנרצח בנובה: "אני ועוד 1953 אמהות שילמנו כבר את המחיר הנורא מכל. יש כאן אימהות ל20 חטופות שלא רוצות לשלם עוד מחירים. הן רוצות את הילד בבית. 30 משפחות רוצות קבר לבכות בו. 430 אלף אימהות לאנשי מילואים רוצות לישון בשקט, בלי לחשוש מהותר לפרסום. היו כאן שביתות מורים ורופאים, פרקליטים וסוורים בנמל. עדיין לא הייתה כאן שביתה כללית להצלת חיי אדם. הגיע הזמן. ביום ראשון הקרוב בעוד שבוע נעצור את חיינו כמו שחייהן של מאות אלפי אימהות נעצרו. זה לא תלוי באף אחד. זה תלוי בנו, בכל אחד מאיתנו".

"אני אמא מודאגת כבר כמעט שנתיים", אמרה ענת אנגרסט, אימו של מתן אנגרסט. "עשינו כל שיכולנו. הגענו לבית הלבן. צעדנו מאות קילומטרים. נפגשנו עם כל שר. אבל מתן עדיין פצוע קשה במנהרות החמאס. מצבו הרפואי קריטי ואני לא יודעת מתי אכל או ראה אור יום לאחרונה. הממשלה שולחת חיילים להתקרב למתן. לכבוש את הרצועה. הם נלחמים להציל אותו, אבל בפועל יסכנו אותו. אני מתחננת לאזרחים, אל תשתקו יותר. השתיקה הורגת אותם. לכן אני כאן היום לבקש מראשי המשק, יש לכם הכוח. זו קריאה לא רק לראשי החברות הגדולות אלא לכל אחת ואחד. אל תגיעו לעבודה ביום ראשון בעוד שבוע. תקשיבו לרמטכ"ל שטוען שישראל דוהרת לתהום. שאומר לשרים שיש להסיר את הצלת החטופים ממטרות המלחמה אם כובשים את עזה, כי המשמעות היא שהם יירצחו. תודיעו בעבודה. בקשו מהמנהלים להצטרף אלינו. זה המאבק של כולנו. של מדינה שלא משאירה אף אחד מאחור".

אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל שנפלה בבסיס נחל עוז: "אנחנו חיים עם כאב שלא יעבור. אנחנו דורשים צדק עבור הבנות הללו, עבור החיילים. קשה לי לגדל ילדה מתה. אני לא רוצה שזה יפקוד משפחות אחרות. לא נסכים שיהיו עוד משפחות במעגל השכול. להרחיב את המלחמה לעומק עזה זו לא אסטרטגיה אלא הימור אכזרי על חיי החיילים והחטופים".

צבי זוסמן, אביו של בן זוסמן שנפל בקרב בצפון הרצועה: "בראשון הבא, המדינה תעצור. כי מצב החיילים והחטופים בוער. אנחנו דורשים ביטחון בר קיימא ולא ויתרנו על שלום עם שכנינו. אנחנו רוצים למנוע מעוד משפחות את הדפיקה הנוראית בדלת. אני קורא לאופוזיציה ולקואליציה כאחד – אסור לצאת לקרב ללא הסכמה רחבה. בני השאיר מכתב שחתם במילים: כולנו השומרים של החטופים והמדינה, ומחזיקים בתקווה שלסיפור שלנו יהיה סוף טוב".