יום ראשון ט"ז באב תשפ"ה 10.08.25
בעולם

מטאור שפגע בבית בארה"ב התגלה כעתיק יותר מכדור הארץ

בדיקה שנערכה במטאור שחדר דרך הגג לבית בג'ורג'יה ב-26 ביוני העלתה כי הוא נוצר לפני כ-4.56 מיליארד שנים, כ-20 מיליון שנים לפני כדור הארץ

מטאור (צילום: Hopewell Township Police Department via AP)
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
עדכון אחרון: 10.08.2025 | 13:42
מטאור שפגע בבית בג'ורג'יה, ארצות הברית ב-26 ביוני התגלה כעתיק יותר מכדור הארץ, כך לפי המדען שחקר אותו. סקוט האריס, גיאולוג פלנטרי מאוניברסיטת ג'ורג'יה, הודיע שלשום (שישי) שלפי בדיקות שערך האבן נוצרה לפני כ-4.56 מיליארד שנים, כ-20 מיליון שנים לפני כדור הארץ.

מה שנותר מהמטאור, שחדר לאטמוספירה בשעות היום והותיר אחריו שובל אש בשמיים, הוא אבן בגודל עגבניית שרי ובמשקל 23 גרם. כמה תושבים בדרום-מזרח ארצות הברית דיווחו באותו יום כי ראו שובל של אש נופל מהשמיים באמצע היום. המטאור פגע בבית בעיירה מקדונו הסמוכה לאטלנטה, חדר דרך הגג ויצר מכתש קטן ברצפת הבית.

Yesterday's Atlanta bolide was captured perfectly on two AMS AllSky7 Stations operated by Ed Albin. WTG Ed! Also reports…

Posted by The American Meteor Society on Friday, June 27, 2025

לאחר שהמשטרה הגיע לזירת האירוע ורשמה דו"ח על הנזק שנגרם, המטאור הועבר לבחינת מעבדה באוניברסיטת ג'ורג'יה שבעיר אתנ'ס. כשבחן את השברים תחת מיקרוסקופים, האריס הגיע למסקנה שהמטאוריט שייך לקבוצת אסטרואידים בחגורת האסטרואידים הראשית בין מאדים לצדק. בהודעה לעיתונות שפרסם נכתב כי "אנו סבורים כעת שאנו יכולים לקשר אותו לפירוק של אסטרואיד גדול בהרבה לפני כ-470 מיליון שנה".

לדברי האריס, מדענים ועמיתים מאוניברסיטת ג'ורג'יה ואוניברסיטת אריזונה מתכננים  להציע לוועדת המינוח של האגודה המטאורית לקרוא לסלע החלל 'מטאוריט מקדונו', על שם העיירה שבה המטאור פגע.

