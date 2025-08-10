שורדת השואה אולגה ויסברג שנפצעה קשה מטיל איראני נפטרה בגיל 91

שורדת השואה אולגה ויסברג, שנפצעה באורח קשה בפגיעת טיל בעיר רחובות לפני כחודשיים במלחמה עם איראן, הלכה לעולמה אתמול (שבת) בגיל 91. הלווייתה נקבעה להיום בשעה 17:00, ותיערך בבית העלמין ברחובות.

ויסברג היא ההרוגה ה-32 במתקפות הטילים באיראן במהלך מבצע 'עם כלביא', וההרוגה השלישית מהטיל האיראני שפגע בלב רחובות ב-14 ביוני. לפני כחודש מתה מפצעיה לאה מוסקרה, אזרחית הפיליפינים, שנפגעה קשה מפגיעת הטיל; לפני כשבועיים נפטר מפצעיו תושב העיר בן 85 שנפצע אף הוא קשה, ומשפחתו ביקשה שלא לפרסם את שמו. בסך הכול נפצעו מפגיעת הטיל בעיר 42 בני אדם בדרגות שונות.