דבר העובדים בארץ ישראל
יום ראשון ט"ז באב תשפ"ה 10.08.25
חברה במלחמה

שורדת השואה אולגה ויסברג שנפצעה קשה מטיל איראני נפטרה בגיל 91

ויסברג נפצעה קשה מהטיל שפגע בלב העיר רחובות לפני כחודשיים, והיא ההרוגה השלישית בפגיעה זו. הלווייתה נקבעה להיום (א') ב-17:00

זירת פגיעת טיל איראני ברחובות (צילום: דוד טברסקי)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 10.08.2025 | 15:26
    שורדת השואה אולגה ויסברג, שנפצעה באורח קשה בפגיעת טיל בעיר רחובות לפני כחודשיים במלחמה עם איראן, הלכה לעולמה אתמול (שבת) בגיל 91. הלווייתה נקבעה להיום בשעה 17:00, ותיערך בבית העלמין ברחובות.

    ויסברג היא ההרוגה ה-32 במתקפות הטילים באיראן במהלך מבצע 'עם כלביא', וההרוגה השלישית מהטיל האיראני שפגע בלב רחובות ב-14 ביוני. לפני כחודש מתה מפצעיה לאה מוסקרה, אזרחית הפיליפינים, שנפגעה קשה מפגיעת הטיל; לפני כשבועיים נפטר מפצעיו תושב העיר בן 85 שנפצע אף הוא קשה, ומשפחתו ביקשה שלא לפרסם את שמו. בסך הכול נפצעו מפגיעת הטיל בעיר 42 בני אדם בדרגות שונות.

