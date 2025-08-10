מטענים, אימוני ירי וכוונה לרצוח טייס: שלושה ממזרח ירושלים נעצרו בחשד לתכנון פיגועים

שוטרי מחוז ירושלים ושירות הביטחון הכללי עצרו אב ובנו, תושבי כפר עקב במזרח ירושלים, בגין כוונה להוציא לפועל פיגועים נגד כוחות הביטחון ובין היתר, בשל כוונה לרצוח אדם שסברו כי הוא טייס. כך פרסמה היום (ראשון) המשטרה. השניים נעצרו על ידי בלשי ימ"ר ירושלים, לאחר שהאב מכר לסוכן משטרה מטעני חבלה "לטובת ביצוע פיגועים נגד יהודים".

במסגרת החקירה נעצר אדם נוסף, בשנות ה-20 לחייו, תושב מזרח ירושלים, בחשד כי היה מעורב בהחזקת מטעני החבלה יחד עם האב. לפי החשד, הוא הסליק את המטענים בביתו והתכוון לרכוש כלי נשק ואמצעי לחימה כדי לבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון.

מעצרם של השלושה הוארך מעת לעת בבית המשפט. עם סיום החקירה, הוגשה נגדם הצהרת תובע ובימים הקרובים צפויה פרקליטות מחוז ירושלים להגיש נגדם כתב אישום.

השניים תכננו להניח מטעני חבלה במחסום בצפון ירושלים ולהפעיל אותם נגד חיילים ושוטרים במקום. לצורך כך, השניים רכשו כלי נשק, חומרי נפץ ורכיבים להכנת מטעני חבלה שאותם הרכיבו במעבדות בדירות מסתור, ושלמדו להכין דרך סרטונים ברשת. בתוך כך, האב קיים קשר עם ארגון טרור על מנת שיממן את הכנת המטענים.

בחקירה עלה כי האב אימן את בנו בירי על גג ביתם בכפר עקב, ובשנה האחרונה, הבן אף תכנן לבצע פיגוע ירי באמצעות נשק שהיה ברשותו במועדון במרכז הארץ. בנוסף, חודשים ספורים לפני פרוץ מלחמת חרבות ברזל, האב הגיע סמוך לגדר ההפרדה עם הרצועה, ביצע ירי ונמלט מהמקום.

לפני כחודש, פשטה כוחות משטרה ביניהם בלשים, חבלנים ולוחמי מג"ב ואנשי שב"כ על מספר דירות שבהם שהו השניים, בו נמצאו בין השאר, חומרים כימיים שונים, כלי קיבול, מנגנונים חשמליים, סים וכן רכיבים שונים, שלפי החשד רצו להשתמש בהם בהרכבת מטעני הנפץ. כמו כן נתפסו מטענים מוכנים לשימוש, שהושמדו, וכן אמצעי תחמושת מסוגים שונים.