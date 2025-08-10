נתניהו לתקשורת הזרה: "האו"ם אשם בכך שיש תושבים רעבים בעזה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום (ראשון) מסיבת עיתונאים במשרד ראש הממשלה לתקשורת הזרה. "אין לנו ברירה אלא לחסל את חמאס", אמר. "אחד האשמים בכך שיש תושבים רעבים בעזה הוא האו"ם, שמונע הפצה של מכולות סיוע שהעבירה ישראל, שממתינות בתוך הרצועה".

"הנחיתי לפני יומיים להגדיל ולהרחיב את הכניסה של עיתונאים זרים לעזה", אמר ראש הממשלה, "הסיבה שלא הוכנסו עד כה הייתה כי רצינו להבטיח את ביטחונכם. כשתיכנסו תראו עזתים שנלחמים בחמאס, זה משהו שלא ראינו מתחילת המלחמה".

עוד הוסיף ראש הממשלה נתניהו: "אנחנו לא רוצים לשלוט בעזה, יהיה ארגון זמני שימשול בעזה, אבל הם לא ייכנסו אם אנחנו לא נסיים את העבודה. יש מועמדים אבל אנחנו לא רוצים לקלקל את האפשרות הזו".