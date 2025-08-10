דבר העובדים בארץ ישראל
יום ראשון ט"ז באב תשפ"ה 10.08.25
צבא וביטחון

ארגון המזון של האו"ם: "יש להכניס לפחות 100 משאיות בכל יום לעזה"

ה-WFP כתבו בטוויטר שיש להכניס יותר סיוע לרצועה כדי להתמודד עם מצוקת הרעב, ובתגובה מתאם פעולות הממשלה בשטחים השיב כי מדובר בפרסומים שקריים: "הפער בין ההצהרות לתקשורת לבין מה שאנחנו רואים ושומעים מהאנשים שלכם בשטח הוא מדהים"

חבילות סיוע מוצנחות באזור נוסיראת במרכז רצועת עזה (צילום: עלי חסן/Flash90)
חבילות סיוע מוצנחות באזור נוסיראת במרכז רצועת עזה (צילום: עלי חסן/Flash90)
עדכון אחרון: 10.08.2025 | 22:09
ארגון המזון של האו"ם (WFP) פרסם היום (ראשון) אזהרה על המצב ההומניטרי בעזה בטוויטר: "אנחנו לא יכולים לתת לעזה לגווע ברעב, יש להכניס לפחות 100 משאיות בכל יום, לבצע אישורים מהירים יותר לשנע אותן בדרכים בטוחות יותר בתוך הרצועה ולהחזיר לפעילות מאפיות ומטבחים קהילתיים". מתאם פעולות הממשלה הגיב על כך: "פרסומים שקריים, סיוע נכנס לעזה מדי יום ללא הגבלה".

מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) צייץ בתגובה: "הפער בין הצהרות התקשורת שלכם למה שאנחנו רואים ושומעים מהאנשים שלכם בשטח הוא מדהים. למה הפרסומים השקריים האלה? סיוע נכנס לעזה מדי יום, ללא הגבלת כמות. ככל שיותר משאיות מתואמות – יותר משאיות נכנסות".

לדברי מתפ"ש, יותר מ-300 משאיות נכנסות מדי יום לרצועה. "צוותי תוכנית המזון והטבע מדווחים על שיעורי אישור גבוהים של תיאומים בתוך עזה. 94% מהתיאומים שהוגשו מהאו"ם אושרו בשבוע האחרון. מאפיות ומטבחים קהילתיים פתוחים, ויותר יכולים להיפתח מחדש: המצרכים הדרושים נמצאים בתוך הרצועה. בזמן שאתם ממשיכים להשמיע את הצהרותיכם הפוליטיות, נמשיך לעבוד עם הצוותים שלכם בשטח".

דובר צה"ל מסר כי הוצנחו 131 חבילות סיוע שכללו מזון לתושבי רצועת עזה על ידי איחוד האמירויות, גרמניה, בלגיה, צרפת, הולנד ואיטליה.

