דבר העובדים בארץ ישראל
יום ראשון ט"ז באב תשפ"ה 10.08.25
histadrut
החטופים והנעדרים

העליון לממשלה: השיבו למשפחות החטופים כיצד נקבעים התנאים לסיום המלחמה ושחרור יקיריהן

בית המשפט קבע כי הממשלה תצטרך להגיש את התשובה לבג"ץ עד 24 באוגוסט | המשפחות דורשות לחשוף לציבור את הצעת המתווכות להפסקת אש ואת התנאים שחמאס הסכים להם

הפגנה בכיכר החטופים בתל אביב (צילום: דוד טברסקי)
דבר
עדכון אחרון: 10.08.2025 | 19:48
הממשלה תחויב להגיש תשובה לבג"ץ כיצד ובפני מי נדרש להצדיק את האופן שבו מופעל שיקול הדעת בכל הקשור לקביעת תנאי סיום המלחמה ושחרור החטופים המוחזקים כבר 674 ימים בשבי חמאס, כך קבע היום (ראשון) בית המשפט העליו. תשובת הממשלה תוגש עד ל-24 באוגוסט.

מטה המשפחות להחזרת החטופים דרש מהממשלה לספק הצדקה מפורטת למדיניותה בסוגיית המשא ומתן להשבת החטופים, כדי שזו תעמוד למבחן ציבורי. העתירה מתמקדת בדרישה להצדקה מפורטת של מדיניות הממשלה בנושא החטופים. נוסף על כך, קיימת טענה מהותית לפגיעה בזכויות חוקתיות של החטופים ובני משפחותיהם. העתירה מבוססת על הטענה המרכזית שסירוב הממשלה להסכם שחרור פוגע באופן לא חוקי בזכויות חוקתיות יסודיות, ושהמדיניות הנוכחית פוגעת בזכות החטופים לחיים, לשלמות הגוף ולכבוד האדם, בזכות החטופים החללים לכבוד האדם, ובזכות בני המשפחות לכבוד האדם.

העותרים דורשים מבית המשפט לקבוע שעל הממשלה להצדיק בפני בג"ץ את מדיניותה, תוך פירוט ההערכות העובדתיות והשיקולים הערכיים והמדיניים שעומדים בבסיסה. נוסף על כך, הן תובעות שהממשלה תחויב לחשוף בפני הציבור את תנאי ההסכם שהציגה למדינות המתווכות ואת התנאים שארגון הטרור חמאס מסכים להם.

העתירה כוללת גם דרישה שהממשלה והרמטכ"ל יביאו לידיעת הציבור ובני המשפחות מידע מכריע על מצבם של החטופים החיים, הסכנות הנשקפות לחייהם ללא שחרור מהיר והסיכונים שהם חשופים להם עקב פעולות צה”ל ברצועת עזה. נדרש גם גילוי מידע על הסכנה לאובדן מידע על מיקום החטופים החללים.

את העתירה הגישו עורכי הדין פרופ' ברק מדינה, פרופ' דנה פוגץ' וד"ר מורן סבוראי.

