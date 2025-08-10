דבר העובדים בארץ ישראל
יום ראשון ט"ז באב תשפ"ה 10.08.25
ספורט

משחקי העולם: זהב לרביעיית הבנים בענף האקרובטיקה

המשלחת הישראלית זכתה היום בארבע מדליות, ובאליפות כולה בשש מדליות בסך הכול | ראש המשלחת: "לספורט הישראלי אין גבולות"

רביעיית הבנים בענף האקרובטיקה (צילום: באדיבות איגוד ההתעמלות בישראל, Filippo Tomasi)
ליאור ברטל
כתב ספורט
עדכון אחרון: 10.08.2025 | 21:54
נושאים קשורים:

    רביעיית הבנים זכתה היום (ראשון) במדליית הזהב באקרובטיקה במשחקי העולם הנערכים בצ'נגדו, סין. המשלחת הישראלית זכתה היום בשלוש מדליות נוספות ובסך הכול בשש מדליות – אחת זהב, שתי כסף ואחת ארד.

    הרביעייה, המורכבת מאור אברהם, תומר אופיר, רותם עמיחי וליאור בורדין, פתחה את המוקדמות מצוין ועלתה לגמר מהמקום השני, שרק הרביעייה הסינית התמקמה מעליה. בגמר הרשימו את השופטים וקיבלו ניקוד גבוה של 29.890 נקודות שנתן להם את הזהב.

    המשלחת הישראלית זכתה היום בשלוש מדליות נוספות. בענף הג'יו ג'יטסו משי רוזנפלד זכתה במדליית הכסף לאחר הפסד 2:0 למתחרה מקוריאה הדרומית בגמר. פנינה ארונוב זכתה במדליית הארד אחרי ניצחון 0:2 על מתחרה מגרמניה.

    בענף האגרוף התאילנדי זכה רוח השם גורדון במדליית הכסף, לאחר שהפסיד בגמר לדימיטרו שלסקו מאוקראינה.

    אריק קפלן, ראש המשלחת הישראלית ונשיא התאחדות "אילת", בירך בסיום יום תחרויות מוצלח את המשלחת הישראלית: "משלחת ישראל למשחקי העולם מביאה הרבה כבוד למדינת ישראל. הספורטאים בענפים שאינם אולימפיים, האיגודים והמעטפת שמספקת 'אילת' מוכיחים שלספורט הישראלי אין גבולות. אני גאה בכל הצוות, במאמנים וכמובן בספורטאים המצוינים שגורמים לנו להתרגש שוב ושוב כל פעם מחדש".

    תגיות:
