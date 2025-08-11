דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שני י"ז באב תשפ"ה 11.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
30.4°תל אביב
  • 32.0°ירושלים
  • 30.4°תל אביב
  • 30.0°חיפה
  • 30.1°אשדוד
  • 29.4°באר שבע
  • 34.9°אילת
  • 30.3°טבריה
  • 31.8°צפת
  • 30.9°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
מזג האוויר

גל החום החריג ממשיך: מידות החום יעלו ויהיו גבוהות עד קיצוניות

המשך התחממות במסגרת גל החום הארוך והקיצוני: עומסי חום יורגשו בחלקים נרחבים בארץ, ובעיקר במזרחה | סיכוי לגשם מקומי בדרום בשעות אחר הצהריים | הלילה: מעונן חלקית וחם מהרגיל

שמש לקראה שקיעה בבתרונות רוחמה (צילום: יעקב לדרמן/פלאש90)
שמש לקראה שקיעה בבתרונות רוחמה (צילום: יעקב לדרמן/פלאש90)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 11.08.2025 | 7:04
נושאים קשורים:

היום (שני) תחול עלייה קלה בטמפרטורות ומזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובמזרח הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ. בלילה יהיה מעונן חלקית והטמפרטורות יהיו גבוהות לעונה גם כן.

מהשירות המטאורולוגי יצאה התראה אדומה על טמפרטורות קיצוניות בגליל עליון מזרחי, בעמק החולה, בבקעת כנרות, בצפון מזרח השומרון ובבקעת הירדן בין השעות 10:00 עד 19:00. כמו כן, פורסמה התראה כתומה על טמפרטורות קיצוניות בהרי הגולן, בגליל עליון מערבי, בגליל התחתון, בעמק בית שאן, בהר הכרמל, בדרום השומרון, בהרי יהודה, במדבר יהודה וים המלח, בצפון מזרח הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה באותן שעות.

החזויות היום והלילה: ירושלים 37-26, תל אביב 33-27, חיפה 32-27, צפת 40-25, קצרין 41-26, טבריה 40-29, נצרת 34-25, עפולה 39-26, בית שאן 43-28, לוד 36-27, אשדוד 32-27, עין גדי 42-31, באר שבע 38-26, מצפה רמון 38-27, אילת 46-32.

תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!