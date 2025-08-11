גל החום החריג ממשיך: מידות החום יעלו ויהיו גבוהות עד קיצוניות

היום (שני) תחול עלייה קלה בטמפרטורות ומזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובמזרח הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ. בלילה יהיה מעונן חלקית והטמפרטורות יהיו גבוהות לעונה גם כן.

מהשירות המטאורולוגי יצאה התראה אדומה על טמפרטורות קיצוניות בגליל עליון מזרחי, בעמק החולה, בבקעת כנרות, בצפון מזרח השומרון ובבקעת הירדן בין השעות 10:00 עד 19:00. כמו כן, פורסמה התראה כתומה על טמפרטורות קיצוניות בהרי הגולן, בגליל עליון מערבי, בגליל התחתון, בעמק בית שאן, בהר הכרמל, בדרום השומרון, בהרי יהודה, במדבר יהודה וים המלח, בצפון מזרח הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה באותן שעות.

החזויות היום והלילה: ירושלים 37-26, תל אביב 33-27, חיפה 32-27, צפת 40-25, קצרין 41-26, טבריה 40-29, נצרת 34-25, עפולה 39-26, בית שאן 43-28, לוד 36-27, אשדוד 32-27, עין גדי 42-31, באר שבע 38-26, מצפה רמון 38-27, אילת 46-32.