יום שני י"ז באב תשפ"ה 11.08.25
בעולם

ראש ממשלת אוסטרליה: נכיר במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם בספטמבר

ראש הממשלה האוסטרלי, אנתוני אלבניזי אף הדגיש כי ישראל מפרה את הדין הבינלאומי וטען כי "אין לחמאס עתיד במדינה פלסטינית" | שר החוץ של ניו זילנד השכנה אמר כי גם הם: "שוקלים הכרה במדינה פלסטינית"

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי (צילום: Adek Berry/Pool Photo via AP)
ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי (צילום: Adek Berry/Pool Photo via AP)
עדכון אחרון: 11.08.2025 | 8:09
ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, אמר הלילה (בין ראשון לשני) כי מדינתו תכיר במדינה פלסטינית בעצרת האום שתתקיים בספטמבר הקרוב. דברי אלבניזי מגיעים לאחר דיווח שהתפרסם הלילה בעיתון "סידני מורנינג הרלד", שציין כי ראש הממשלה אנתוני אלבניזי עשוי לאשר את המהלך "בתוך ימים אחדים", ואולי אף בתום פגישת קבינט סטנדרטית שצפויה להתקיים היום.

אלבניזי הדגיש כי ההכרזה כל מדינה פלסטינית "תתבסס על התחייבויות של הרשות הפלסטינית", והוסיף "דנו על כך עם מנהיגי יפן, בריטניה, אוסטרליה וגם עם ראש הממשלה נתניהו". יש לציין כי כבר בחודש שעבר, חתמה אוסטרליה על הצהרת נכונות להכיר במדינה פלסטינית בעצרת האום בספטמבר.

עוד אמר אלבניזי: "המצב ברצועת עזה הפך להיות חמור יותר מכל חששות העולם, ישראל ממשיכה להפר את הדין הבין-לאומי. זה הזמן להעניק לעם הפלסטיני את זכותו להגדרה עצמית, אין לחמאס עתיד במדינה פלסטינית".

שר החוץ של ניו זילנד, ווינסטון פיטרס, התייחס לנושא אף הוא ואמר: "אנו שוקלים להכיר במדינה פלסטינית, נקבל בספטמבר החלטה בישיבת הקבינט". עם זאת, סייג פיטרס את דבריו ואמר כי "אנחנו מתכוונים לשקול את הנושא בזהירות ואז לפעול בהתאם לערכים, לעקרונות ולאינטרס הלאומי של ניו זילנד".

הצהרות אוסטרליה וניו זילנד מגיעות לאחר רצף של הכרזות דומות מצד מנהיגיהן של  מדינות מערביות בעניין הכרה במדינה פלסטינית. בסוף החודש שעבר חתמו 15 מדינות (ביניהן אוסטרליה) על הצהרה שבה הביעו נכונות להכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר.

