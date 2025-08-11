האוצר מתנגד לפיצוי נוסעים וחברות תעופה עקב 'עם כלביא'

בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת, אמר היום (שני) נציג אגף התקציבים כי שר האוצר החליט להתנגד למתווה פיצויים. חברי הוועדה התרעמו כנגד עמדת האוצר ואישרו פה אחד את הצעת החלטת היו"ר ח"כ דוד ביטן, לפיה: "החלטת שר האוצר להתנגד למתן פיצוי כלשהו במסגרת מתווה ייעודי לענף התעופה, היא החלטה לא סבירה בנסיבות העניין. דורשים, פה אחד, כי ראש הממשלה בעצמו ייכנס לעובי הקורה כפי שמתחייב מהנסיבות ומהמחלוקת בין שרי האוצר והתחבורה, ויוביל למתווה פיצוי הוגן וראוי ללא דיחוי".

נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, דניאל שוורץ, אמר בפני הוועדה: "בהמשך לדיונים, שר האוצר החליט להתנגד למתווה פיצויים. לשרת התחבורה יש סמכות להגביל את הפיצויים ליומיים בלבד והיא יכולה להחליט בהתאם לשיקול דעתה".

יושב ראש הוועדה ביטן, הגיב להחלטת האוצר: "נראה לך סביר כגוף מקצועי שמשרד האוצר לא רוצה לפצות אף אחד? מה העלות התקציבית שהצגתם לשר? לעמדתו המדינה לא אחראית למה שקרה? שאזרחים נתקעו בחו"ל? זו גם עמדת שרת התחבורה? את העובדים אתם מפצים ואת כל המשק, רק לא את חברות התעופה ואזרחים שנתקעו?"

שמואל זכאי, מנהל רשות התעופה האזרחית, התייחס לדברי שוורץ לגבי סמכות שרת התחבורה: "עמדת השרה היא שאין להסתפק ביומיים של הצו, ונוסף על היומיים שחברות התעופה צריכות לפצות, על המדינה לפצות 3 ימים נוספים. ללא השתתפות המדינה היא לא חושבת שעליה לחתום על הצו". על כך הגיב שוורץ ואמר: "העלות מוערכת במאות מיליוני שקלים ומעלה, בהתאם לפרמטרים שונים ומספר הלילות עליהם מפצים. אנחנו מתנגדים למתווה פיצויים נוסף וייחודי לענף הזה".

גם חברי ועדה נוספים הביעו את התנגדותם לעמדת האוצר. ח"כ אפרת רייטן: "המסר שהאוצר מעביר פה הוא עוד נזק לחברה הישראלית ולחברות שיצטרכו עכשיו גם לשלם לעו"ד ולהיגרר למערכה משפטית, במצב שיכול היה להיפתר, שלא לדבר על מה שזה יעשה לחברות הביטוח, כשמכל האפשרויות בחרתם באוטומט של לא". ח"כ ולדימיר בליאק: "מאחר ומדובר בפעולה יזומה של הממשלה עליה לפצות את האזרחים. ככל שהיא חושבת שעליה לחלוק בכך עם גורמים נוספים זה נועד לדיונים פנימיים. עליה לעמוד מול האזרחים.

ביטן הגיב אף הוא והוסיף: "זו שערורייה מה ששר האוצר עושה, כשאתם יודעים שהמדינה לא תתחמק מתשלום, זה ייקח זמן אבל תשלמו כי האחריות היא שלכם במלוא מובן המילה. יש רה"מ וממשלה ועל שרת התחבורה לפנות אליהם בעניין הזה. נגבש הצעת החלטה שתשמש נגדכם בבימ"ש".

לאחר הפסקה ממושכת להתייעצויות עם חברי הוועדה, הציע ביטן הצעת החלטה שאושרה על ידי הוועדה פה אחד. בהחלטה הובאה עמדת הוועדה כי "נכון ומוצדק לגבש מתווה שבמסגרתו תיקבע חלוקה של הנזק בין המדינה, חברות התעופה והנוסעים. מאחר שלא הובא בפנינו מתווה כאמור, אנו סבורים כי האחריות לפיצוי רובצת על המדינה".

לסיום הודגש בהצעת ההחלטה: "לאור הודעת נציג משרד האוצר בדיון היום בדבר החלטת שר האוצר להתנגד למתן פיצוי כלשהו במסגרת מתווה ייעודי לענף התעופה, אנו סבורים כי זו החלטה לא סבירה בנסיבות העניין ודורשים, פה אחד, כי ראש הממשלה בעצמו ייכנס לעובי הקורה כפי שמתחייב מהנסיבות שתיארתי ומהמחלוקת בין שרי האוצר והתחבורה, ויוביל למתווה פיצוי הוגן וראוי ללא דיחוי".