דיווח: משלחת חמאס תצא לקהיר לחדש את המו"מ; הרמטכ"ל קיים הערכת מצב מטכ"לית

העיתון הפרו-קטארי "אלקודס אלערבי" דיווח כי משלחת חמאס בראשות ח'ליל אל-חיה צפויה לצאת היום (שני) לקהיר, במסגרת מאמצים לחידוש המשא ומתן להשבת החטופים ולהשגת הפסקת אש בעזה. לפי הדיווח, המתווכים מנסים להתגבר על חילוקי הדעות שהובילו לכישלון סבב השיחות האחרון, באמצעות ניסוח מדויק של רעיונות חדשים שיאפשרו פתיחת מו"מ מחודש.

על פי דיווח בכאן חדשות, המתווה החדש מציע פשרה בין "עסקה כוללת" ל"עסקה חלקית", באמצעות שמירה על רגיעה למשך 60 ימים ואף יותר, בערבויות אמריקניות ובינלאומיות שימנעו חידוש הלחימה. בתקופה זו תתבצע עסקת חילופי שבויים כוללת, במסגרתה ישוחררו כל החטופים הישראלים – חיים וחללים – בתמורה למספר גדול של אסירים פלסטינים, בהתאם למפתח חדש שייקבע.

ההצעה כוללת גם פתרון לסוגיית "מפת הנסיגה" של כוחות צה"ל מרצועת עזה, שהייתה הסיבה המרכזית לכישלון השיחות הקודמות. ישראל תיסוג מעומק הרצועה ומהאזורים שכבשה לאחר קריסת הרגיעה האחרונה, ותישאר בשלב זה באזורים סמוכים לגבול, לקראת נסיגה מלאה. כמו כן, נידונה האפשרות להקים גוף מנהלי זמני – "ועדה מנהלתית" או ועדה ערבית בהובלת מצרים – שינהל את הרצועה עד להעברת הסמכויות לרשות הפלסטינית.

בתוך כך, מטה המשפחות להשבת החטופים פנה לראש הממשלה בדרישה להבהיר את דבריו במסיבת העיתונאים אתמול, שלדבריהם התעלמו מהחטופים החללים. "תחזור בך, זאת אינה מעידת לשון – תבטיח לעם ישראל ולמשפחות החטופים והחטופה כי אתה מחויב להחזרת כולם – החללים והחיים כאחד", מסרו. עוד נאמר כי "מי שמפקיר חללים סופו להפקיר חיים", וכי על ראש הממשלה להבטיח עסקה אחת כוללת להשבת כל החטופים והגופות.

במקביל, הרמטכ"ל רב־אלוף אייל זמיר קיים היום הערכת מצב מטכ"לית להערכת כשירותו המבצעית של צה"ל, יממה לאחר תרגיל הפתע "עלות השחר". בהערכת המצב, השנייה בסדרת הערכות במסגרת תהליך אבחון לבניית תכנית רב־שנתית, השתתפו פורום המטה הכללי, מפקדי אוגדות, קציני חילות וקצינים מקצועיים מכלל האגפים.

במהלך הדיון הוצגו נושאים כמו מוכנות צה"ל לתרחישים רב-זירתיים, הכוונת בניין הכוח, האימונים, הנורמות המבצעיות ונושאים נוספים. מדובר צה"ל נמסר כי מדובר בתהליך שמטרתו "להשיב את צה"ל ליסודות ומסילת התכנון", תוך הפקת לקחים מהלחימה הנוכחית והכנה לאתגרים עתידיים – במקביל להמשך הלחימה בכל הגזרות.