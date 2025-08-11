הוועדה לתשתיות לאומיות אישרה את קידום "מסילת הגליל" שתחבר את טבריה לרשת הרכבות

הוועדה לתשתיות לאומיות (הות"ל) אישרה היום (שני) את קידום תכנית התשתית הלאומית "מסילת הגליל" – אחד מפרויקטי הדגל של משרד התחבורה בהובלת שרת התחבורה מירי רגב, במסגרת תוכנית הענק "מחברים את ישראל".

המסילה, שתשמש נוסעים ומטענים, תחבר את טבריה ומרחב הגליל המזרחי לרשת הרכבות הארצית, ותשדרג את החיבור של יישובי הצפון למוקדי תעסוקה, השכלה, בריאות, מסחר ותיירות במטרופולין חיפה ובשאר חלקי הארץ. כיום, התנועה בין טבריה למרכז מבוססת בעיקר על רכבים פרטיים בכבישים עמוסים, ופתרון מסילתי ישיר צפוי לקצר את זמני הנסיעה, לשפר את הבטיחות ולהפחית זיהום.

הפרויקט כולל שני מקטעים עיקריים: במקטע הצפוני – חיבור מצומת פוריה (טבריה) צפונה דרך יאלי ומע'אר עד למסילת כרמיאל, כולל מנהור; ובמקטע הדרומי – חיבור מצומת פוריה מערבה בסמוך לכביש 77, דרך אזור התעשייה קדמת גליל וטורעאן ועד מחלף המוביל, ומשם דרומה לתחנת כפר יהושע בעמק.

"מסילת הגליל" היא חלק מחזון "מחברים את ישראל" שהושק ביוזמת רגב ובשיתוף ראש הממשלה ושר האוצר, ומקדם הקמת רשת מסילות רכבת באורך כ־300 ק"מ מקריית שמונה ועד אילת, כולל רכבות מהירות של עד 250 קמ"ש בחלק מהתוואי. החזון הוא לחבר בין כל חלקי המדינה באמצעות תחבורה ציבורית מהירה ונגישה, ולצמצם פערים בין המרכז לפריפריה.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב, אמרה: "מדובר בפרויקט תחבורתי וכלכלי בקנה מידה לאומי, שנועד לשנות מציאות וליצור מהפכה אמיתית בצפון. החיבור בין טבריה והגליל המזרחי לרשת הרכבות הארצית יפתח בפני תושבי האזור אפשרויות חדשות לעבודה, ללימודים, לפנאי ולתיירות, ימשוך השקעות ויעודד הקמת עסקים חדשים. זהו מסלול שמביא איתו הזדמנות היסטורית לפיתוח מואץ של הגליל, לצמצום פערים ולהענקת שוויון הזדמנויות לכל אזרח, בלי קשר למקום מגוריו".

מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, הוסיף: "קידום מסילת הגליל הוא צעד נוסף במאמץ הלאומי לסגור פערים בין המרכז לפריפריה ולחבר את הצפון למערך התחבורה המתקדם בישראל. המסילה החדשה תהווה קפיצת מדרגה בשירות לתושבים, תוך יצירת חיבור ישיר, נוח, מהיר ובטוח למוקדי הפעילות בצפון ובמרכז, צמצום משמעותי של זמני הנסיעה והגברת היעילות של המערך כולו. מעבר לכך, זהו פרויקט שיתרום לכלכלה המקומית, ימשוך השקעות פרטיות וציבוריות, ויגדיל את כושר התחרות של הצפון".