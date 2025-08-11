הכתובת "יש שואה בעזה" רוססה על הכותל, חשוד יהודי בן 20 נעצר

כתובת מחאה נגד המלחמה ברצועת עזה נמצאה הבוקר (שני) על חלקו הדרומי של הכותל המערבי בירושלים, ובה נכתב: "יש שואה בעזה". המשטרה פתחה בחקירת המקרה, ועצרה חשוד יהודי בן 20. בחקירה עלה גם כי טרם ריסס את כתובת המחאה על אבני הכותל, ריסס כתובת דומה גם על קיר בית הכנסת הגדול במרכז ירושלים.

החשוד הודה במעשים וביקש סליחה. הוא עתיד להתייצב בפני בית משפט לדיון בעניינו, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. מוקדם יותר היום הודיעה משטרת ישראל שהחשוד ישוחרר בתנאים מגבילים היות שהוא אינו מסוכן, אך בהמשך שינתה את עמדתה ודרשה את המשך מעצרו. מספר שעות לאחר האירוע, הכתובת נמחקה בשיטה שאמורה למנוע נזק לאבני הכותל.

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, התרעם על המעשה ואמר: "מקום קדוש אינו מקום להביע מחאות, יהיו אשר יהיו, ושבעתיים כשהדבר נעשה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי כולו. על המשטרה לחקור את המעשה, לאתר את הפושעים האחראים לחילול הקודש ולהעמידם לדין".

לאחר פרסום המקרה, נשמעו גינויים חריפים ברחבי המערכת הפוליטית. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית), כתב ברשת X כי מבצעי המעשה "שכחו מה זה להיות יהודים" והוסיף: "האבנים העתיקות האלה, שספוגות בהיסטוריה הארוכה של עמנו, היסטוריה של בניין, חורבן, דם, רדיפות ושואה, ושוב בניין ותקומה. מי שמסוגל לטמא אותן בעלילות דם אנטישמיות חולניות שכח מה זה להיות יהודי".

סגן ראש הממשלה וממלא מקום שר הדתות יריב לוין (ליכוד): "הזדעזעתי עמוקות מריסוס הכתובת על אבני הכותל המערבי. מדובר בחילול בזוי ביותר של שריד בית מקדשנו. אני מגנה זאת בכל תוקף ומצפה מרשויות אכיפת החוק להעמיד את החקירה בעניין בראש סדרי העדיפויות, ולמצות עד תום את הדין עם מי שאחראי למעשה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר (עוצמה יהודית), מסר: "הזדעזעתי לראות את הפגיעה והזלזול במקום הקדוש ביותר לעם היהודי – הכותל המערבי. משטרת ישראל תפעל במהירות הבזק לעצור את הפורע ולהעמידו לדין".

שר החינוך יואב קיש (ליכוד) מסר: "אין גבול לטרלול. ‏הכותל המערבי הוא המקום שבו עמדו דורות של יהודים בתפילה ובדמעות. זהו סמל האחדות והנצח של העם היהודי. פגיעה בו היא פגיעה בכולנו. אני ‏דורש מהמשטרה לפעול בנחישות נגד העבריינים ולהעמידם לדין". יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, הביע זעזוע בכנסת: "מי שכתב את זה, מקומו לא כאן. הוא לא חלק ממני, הוא לא חלק מכם".

הגינויים הגיעו גם ממפלגות האופוזיציה. יושב ראש 'המחנה הממלכתי', ח"כ בני גנץ, כתב: "השחתת אבני הכותל המערבי, המקום הקדוש ביותר לעם היהודי – פשע נגד עם ישראל כולו. ‏אני קורא למשטרה לחקור ולמצות את הדין עם הפושעים. ‏המקומות הקדושים שלנו חייבים להישאר מחוץ לכל מחלוקת".

חבר הכנסת גלעד קריב (הדמוקרטים) אמר כי "מדובר במעשה נבלה שפוגע ברגשות של בני העם היהודי מכל הקהילות ומכל הזרמים. זו הדרך הנוראה ביותר והבזויה ביותר לעורר מודעות לצורך לסיים את המלחמה".

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, מסר: "אני מגנה בתוקף את המעשה החמור שבוצע בכותל המערבי – המקום הקדוש ביותר לעם היהודי. אין ולא יהיה מקום לפגיעה בסמל הלאומי והרוחני של העם היהודי, יהיה הרקע אשר יהיה. מחאה אינה יכולה להצדיק חילול קודש ופגיעה ברגשותיהם של מיליוני יהודים בארץ ובעולם. אני מצפה ממשטרת ישראל לפעול בנחישות לאיתור העבריינים ולהביאם לדין. ירושלים תמשיך לשמור על קדושתה ועל כבוד המקומות הקדושים לכל הדתות".