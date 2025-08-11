הגרעון השנתי הצטמצם ל-4.8% ביולי, גביית המיסים ממשיכה לטפס

הגירעון השנתי נכון ליולי 2025 הצטמצם ב-0.2 נקודות אחוז ועמד על 4.8%, כך עולה היום (שני) מנתוני ביצוע התקציב של משרד האוצר. בחודש זה נרשמו הכנסות גבוהות במיוחד, בין היתר בעקבות דחיית גבייה מחודש יוני, שבו נלחמה ישראל באיראן.

הגירעון החודשי ביולי עמד על 4.8 מיליארד שקלים, לעומת 8.6 מיליארד שקלים ביולי אשתקד. ב-12 החודשים האחרונים מסתכם הגירעון ב־100 מיליארד שקלים, ומתחילת השנה הוא עומד על 37 מיליארד שקלים.

הכנסות המדינה ביולי הגיעו ל-48.1 מיליארד שקלים, ובסך הכול 328 מיליארד שקלים מתחילת השנה – גידול של 16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מדובר ב-62% מהיעד השנתי, לאחר שחלפו 58% מהשנה. את הגידול מובילה עלייה של 20% בגביית המסים הישירים, מה שעשוי להעיד על עלייה בשכר.

הוצאות המדינה הסתכמו ביולי ב-52.9 מיליארד שקלים, ובסך הכול 360.7 מיליארד שקלים מתחילת השנה – גידול של 3.1% לעומת השנה שעברה. מדובר ב-58% מהתקציב השנתי, בדומה לחלק היחסי של השנה שחלף, וזאת למרות המלחמה עם כלביא שלא נכללה בתקציב המקורי.

מתוך ההוצאות, תקציב הביטחון עומד על 96 מיליארד שקלים – ירידה של 3.8% לעומת אשתקד, בעוד שהוצאות המשרדים החברתיים עלו ב־4%.