יו"ר ההסתדרות קורא להנהלות ולוועדי העובדים לאפשר השתתפות באירועי המחאה לשחרור החטופים

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד נפגש היום (שני) עם לצד בכירים במגזר העסקי עם נציגי משפחות החטופים. בר-דוד שביקש לפגוש את המשפחות כדי להסביר את החלטתו להימנע משביתה כללית, הביע את חששו כי כניסת ההסתדרות בתזמון הנוכחי תסיט את השיח הציבורי סביב השבת החטופים לכיוונים פוליטיים: "אם הייתי יודע ששביתה, לא רק של יום אחד אלא יותר, תסיים את העניין – תפסיק את המלחמה ותחזיר את החטופים, הייתי הולך על זה בכל הכוח. לצערי, ולמרות שהלב שלי מתפוצץ מעצבים, אין לזה תוחלת".

על אף שההסתדרות לא תצטרף באופן מאורגן לשביתה העממית שביקשו משפחות החטופים ופורום אוקטובר ליזום ביום ראשון התחייב יו"ר ההסתדרות שיקרא להנהלות ולוועדי העובדים לאפשר לכל העובדים שמעוניינים להשתתף באירועי המחאה ובעצרת ההזדהות המתוכננת, לפעול על פי צו ליבם מבלי לפגוע בזכויותיהם כעובדים.

בנוסף, יו"ר ההסתדרות ובכירי המגזר העסקי התחייבו לתמוך ככל שניתן ולסייע בהפניית משאבים להמשך פעילות מטה המשפחות. כמו כן, העמיד יו"ר ההסתדרות לרשות המטה והמשפחות את מנכ"ל האגף להתאגדות עובדים, עמיחי סטינגר, ואת הצוות הלוגיסטי מבצעי של ההסתדרות לכל סיוע ופעילות, ללא הגבלת זמן.

"סיימנו פגישה מרגשת וטעונה. שמענו את הכאב, אנחנו מלווים את משפחות החטופים מהקמת המטה", מסר בר דוד. "לצערי המצב לא משתפר. אנחנו מבינים את זעקתן, מחבקים אותן, ונעזור במאבקן. לא נצא לשביתה, כן נלך איתם למאבק עממי. אני לא רוצה לצבוע את המאבק בצבע של שביתה ובצע פוליטי אלא להשאיר אותו כמאבק עממי, בתקווה שנצליח לייצר שינוי להביא את החטופים כולם בעסקה אחת ולעצור את המלחמה".

בפגישה לקחו חלק רובי חן – אביו של החייל איתי חן, ענת אנגרסט – אמו של החייל מתן אנגרסט, עינב צנגאוקר – אמו של מתן צנגאוקר, מישל אילוז – אביו של גיא אילוז, גיל דיקמן – בן דודתה של כרמל גת ז"ל ויותם כהן – אחיו של נמרוד כהן. בין נציגי המגזר העסקי שהשתתפו: הראל ויזל, אבי באום, איתן בר-זאב, גיל אגמון, דב קוטלר, יאיר המבורגר ועמרי פדן.

לצד זאת השתתפו בפגישה ממלא מקום יו"ר ההסתדרות רועי יעקב, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אופיר אלקלעי, יו"ר איגוד עובדי התחבורה אייל ידין, יו"ר אגף הסברה, דוברות ופרסום יניב לוי ויו"ר האגף לקשרים בינלאומיים פיטר לרנר.

ממטה משפחות החטופים נמסר: "זאת העת לעשות מעשה, לצאת לרחובות, לתמוך במשפחות החטופים, לתמוך במשפחות החיילים, להשפיע על עתידם של החטופים ועתידה של המדינה. ניסינו לדבר. ניסינו להיפגש. ניסינו להאמין שיש בצד השני מי שמקשיב – אבל קול הזעקה של 80% מהציבור בישראל שרוצה להשיב את כולם בעסקה אחת וסיום המלחמה נופל על אוזניים ערלות. השתיקה הורגת. השתיקה מאפשרת להקריב אותם על מזבח מלחמת אין קץ ללא מטרה וללא תכלית. זה הזמן להצטרף אלינו, כולם". מטה המשפחות קרא לציבור הרחב, לעסקים, לחברות היי-טק ולארגונים נוספים להצטרף למהלך לעצירת את המשק ביום ראשון ולקריאה להשבת החטופים ולסיום המלחמה.

בספטמבר 2024 נקטה ההסתדרות שביתה כללית קצרה במחאה על רצח ששת החטופים בשבי, אולם בית הדין לעבודה הורה לעצור את השביתה והבהיר כי מדובר בשביתה אסורה על רקע פוליטי.