יום שלישי י"ח באב תשפ"ה 12.08.25
מזג האוויר: גל החום לקראת שיאו - שרב, טמפרטורות קיצוניות ואובך

מידות החום צפויות להמשיך לעלות גם היום - עם עומסי חום קיצוניים בכל חלקי הארץ | יהיה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף | אחר הצהריים צפוי אובך וגשם מקומי, בעיקר בדרום

אובך כבד (צילום ארכיון: דבר)
דבר
עדכון אחרון: 12.08.2025 | 7:11
היום (שלישי), מזג האוויר יהיה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי ואובך בעיקר בדרום הארץ. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית ובמזרח הארץ ישרור עומס חום כבד.

מהשירות המטאורולוגי נמסרה התרעה על עומסי חום קיצוניים שישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. לפי התחזיות, גל החום צפוי להמשך ואף להתגבר ולהגיע לשיאו מחר, עם טמפרטורות מהגבוהות שנמדדו בחלקי מסוימים בארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 38-26, תל אביב 33-26, חיפה 32-26, צפת 40-27, קצרין 43-26, טבריה 45-29, נצרת 35-25, עפולה 40-25, בית שאן 45-28, לוד 37-26, אשדוד 32-28, עין גדי 44-32, באר שבע 39-25, מצפה רמון 38-28, אילת 46-32.

