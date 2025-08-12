מזג האוויר: גל החום לקראת שיאו - שרב, טמפרטורות קיצוניות ואובך

היום (שלישי), מזג האוויר יהיה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי ואובך בעיקר בדרום הארץ. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית ובמזרח הארץ ישרור עומס חום כבד.

מהשירות המטאורולוגי נמסרה התרעה על עומסי חום קיצוניים שישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. לפי התחזיות, גל החום צפוי להמשך ואף להתגבר ולהגיע לשיאו מחר, עם טמפרטורות מהגבוהות שנמדדו בחלקי מסוימים בארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 38-26, תל אביב 33-26, חיפה 32-26, צפת 40-27, קצרין 43-26, טבריה 45-29, נצרת 35-25, עפולה 40-25, בית שאן 45-28, לוד 37-26, אשדוד 32-28, עין גדי 44-32, באר שבע 39-25, מצפה רמון 38-28, אילת 46-32.