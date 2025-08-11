בריטניה: מים רדיואקטיביים דלפו לים ממתקן בו מוחזקות פצצות גרעיניות

מים רדיואקטיביים דלפו לים עשרות קילומטרים מגלזגו, כך עולה ממסמכים רשמיים שהגיעו לידי הסוכנות הסקוטית להגנת הסביבה (SEPA). המים המזוהמים דלפו מבסיס הצי המלכותי קולפורט הסמוך לאגם לוך, בו מוחזקות פצצות הגרעין של הצבא הבריטי, לאחר שצינורות ישנים התפוצצו שוב ושוב.

החומר הרדיואקטיבי שוחרר למפרץ לוך-לונג, ליד גלזגו במערב סקוטלנד, משום שהצי המלכותי לא הצליח לתחזק כראוי רשת של 1,500 צינורות מים בבסיס, כך לפי דוח של הסוכנות הסקוטית להגנת הסביבה. מחסן הנשק בקולפורט הוא אחד האתרים הצבאיים המאובטחים והסודיים ביותר בבריטניה. מאוחסנים בו ראשי נפץ גרעיניים של הצי המלכותי המיועדים לשיגור מצי הצוללות המלכותי, המונה ארבע צוללות טרידנט הממוקמות באזור.

דוח של הסוכנות הסקוטית להגנת הסביבה, גוף פיקוח ממשלתי העוקב אחר זיהומים בסקוטלנד, חשף כי מחצית מהתשתיות בבסיס הסודי עברו את תוחלת החיים המתוכננת שלהן, מה שהוביל בסופו של דבר לדליפות. הסוכנות דיווחה שההצפות בבסיס הצי נגרמו מ"מחסור בתחזוקה", וכתוצאה מכך דלפה "פסולת רדיואקטיבית" בצורת מים בעלי רמות נמוכות של טריטיום (³H), המשמש בראשי נפץ גרעיניים.

באחד הדו"חות משנת 2022, האשימה הסוכנות את הצי הבריטי על כישלונו החוזר ונשנה לתחזק את הציוד באזור המוקדש לאחסון ראשי הנפץ, ואמרה כי התוכניות להחלפת 1,500 צינורות ישנים בסכנת פיצוץ היו "לא אופטימליות". הדליפות תוארו בדוחות סודיים ובאימיילים ששותפו עם הגרדיאן, אולם משרד הצנזורה של משרד ההגנה הבריטי לא התיר את פרסום הדו"חות.

המידע פורסם לבסוף הבוקר (שני) בהוראת דיוויד המילטון, נציב המידע הסקוטי, המפקח על חוקי חופש המידע של סקוטלנד, לאחר מאבק של שש שנים בין גורמי הפיקוח והתקשורת לבין משרד ההגנה הבריטי. ממשלת בריטניה התעקשה כי יש לשמור את המידע בסוד מסיבות ביטחוניות, אך לפני כחודשיים פסק המילטון כי יש לפרסם את מרבית המידע. הוא אמר שחשיפת הדליפות הרדיואקטיביות מאיימת על "המוניטין של משרד ההגנה" ולא על הביטחון הלאומי. הדליפות פורסמו הבוקר לאחר שמשרד ההגנה ביקש זמן נוסף לבחינת הדליפה מפאת "שיקולים נוספים של ביטחון לאומי".

ראשי הנפץ הגרעיניים המוחזקים בבסיס קולפורט מותקנים על טילי טרידנט, שנטענים על צוללות מסוג ואנגארד המסיירות באוקיינוסים ובימים כחלק ממערך ההרתעה הגרעיני של בריטניה. הנשק הגרעיני של בריטניה מאוחסן בפסליין, באגם סמוך בשם גאר לוך, מאז תחילת שנות ה־60. מי טריטיום (³H) הוא מרכיב בראשי נפץ גרעיניים.

המסמכים שפורסמו היום הראו פיצוץ צינור בקולפורט שהתרחש בשנת 2010 ושתי דליפות נוספות בשנת 2019. דליפה אחת באוגוסט 2019 שחררה "כמויות משמעותיות של מים" שהציפו אזור עיבוד נשק גרעיני, שם הם זוהמו ברמות נמוכות של טריטיום ועברו דרך ניקוז פתוח למפרץ לוך-לונג, המקשר את גלזגו לאוקיינוס האטלנטי.

על פי הדוח של הסוכנות הסקוטית להגנת הסביבה, רמות הרדיואקטיביות באירוע הדליפה היו נמוכות ולא היוו סכנה בריאותית, אולם היו "ליקויים בתחזוקה ובניהול נכסים שהובילו לכשל שהוביל בעקיפין לייצור פסולת רדיואקטיבית מיותרת". לאחר חקירה פנימית ובדיקה של הסוכנות הסקוטית, משרד ההגנה הבריטי הבטיח לבצע 23 פעולות למניעת התפרצויות והצפות נוספות במרץ 2020. הוא קיבל את העובדה שחוסר המוכנות שלו גרם "לקריסת בקרת הגישה" ו"חוסר תקשורת על הסכנות".

עם זאת, שני אירועים נוספים של פיצוצים בצנרת התרחשו בשנת 2021, כולל אחד באזור אחר שהכיל גם חומרים רדיואקטיביים, מה שהוביל לבדיקה נוספת של הסוכנות הסקוטית בשנת 2022.