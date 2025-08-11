דבר העובדים בארץ ישראל
הביטוח הלאומי מחלק מענקי לימודים: יותר מ-278 אלף ילדים זכאים

המענקים, בהיקף כולל של כ-328 מיליון ש"ח, יופקדו היום בחשבונות המשפחות הזכאיות | הכסף נועד לסייע ברכישת ציוד, ביגוד וספרי לימוד לקראת שנת הלימודים החדשה: "המענק נועד לתת מענה לצורך מיידי של משפחות רבות"

המוסד לביטוח לאומי (צילום: shutterstock)
המוסד לביטוח לאומי (צילום: shutterstock)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 11.08.2025 | 16:00
הביטוח הלאומי השלים הבוקר (שני) את העברת מענק הלימודים למשפחות זכאיות, בסכום כולל של כ-328 מיליון שקל. המענק נועד לסייע להורים ברכישת ציוד, ביגוד וספרי לימוד לילדיהם לקראת שנת הלימודים החדשה, והוא מועבר למשפחות שלהן ארבעה ילדים ויותר המקבלות בנוסף אחת מהקצבאות: מזונות, הבטחת הכנסה, שאירים, נכות או אזרח ותיק, וכן להורים עצמאיים – פרודים, אלמנים, גרושים או רווקים.

על פי נתוני הביטוח הלאומי, השנה שולמו המענקים ל-117,782 משפחות חד-הוריות – עלייה של 2,909 משפחות לעומת השנה שעברה – ול-22,474 משפחות שלהן ארבעה ילדים ויותר המקבלות בנוסף אחת מהקצבאות, עלייה של 2,674 משפחות לעומת השנה שעברה. בסך הכול קיבלו את המענק כ-278,500 ילדים, לעומת 263,700 ילדים בשנה שעברה.

היקף התשלום השנה גבוה בכ-28 מיליון שקל מהסכום ששולם אשתקד, שעמד על כ־300 מיליון שקל. בשנה שעברה קיבלו את המענק 114,880 משפחות חד-הוריות ו-19,800 משפחות עם ארבעה ילדים ויותר המקבלות בנוסף אחת מהקצבאות.

מ"מ מנכ"ל הביטוח הלאומי, צביקה כהן, אמר כי "המענק נועד לתת מענה לצורך מיידי של משפחות רבות לפני תחילת שנת הלימודים, ולאפשר לילדים להתחיל את השנה מצוידים בכל הנדרש. מדובר בחיזוק ותמיכה למשפחות שנמצאות בתקופה מאתגרת, כדי שהילדים יוכלו לפתוח את השנה בתחושת ביטחון".

המענק, המשולם מדי שנה בחודש אוגוסט, מהווה חלק ממערך התמיכה של הביטוח הלאומי במשפחות הזכאיות לקצבאות. הוא מאפשר להורים לעמוד בהוצאות הכבדות הכרוכות בפתיחת שנת הלימודים, ובכך מבקש לסייע בצמצום פערים חברתיים וכלכליים. בביטוח הלאומי מדגישים כי הכסף מועבר באופן ישיר לחשבונות המשפחות, כדי להבטיח נגישות מהירה למשאבים ולסייע בהקלה המיידית על ההוצאות.

