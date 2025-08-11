דבר העובדים בארץ ישראל
יום שני י"ז באב תשפ"ה 11.08.25
ספורט

לוחם הג'יו ג'יטסו נמרוד ריידר זכה בזהב במשחקי העולם בצ'נגדו

אלוף העולם כבש פסגה נוספת בטורניר בסין עם ביצועים ללא דופי; ריידר: "האלופים האמיתיים הם החיילים ששומרים לנו על הבית" | ראש המשלחת הישראלית: "ריידר הוכיח שהוא ספורטאי על"

מימין לשמאל, עוזר מאמן נבחרת ישראל תומר אלרואי, נמרוד ריידר, מאמן נבחרת ישראל ומאמנו האישי, אמיר בוארון (צילום: באדיבות התאחדות אילת)
מימין לשמאל, עוזר מאמן נבחרת ישראל תומר אלרואי, נמרוד ריידר, מאמן נבחרת ישראל ומאמנו האישי, אמיר בוארון (צילום: באדיבות התאחדות אילת)
ליאור ברטל
כתב ספורט
עדכון אחרון: 11.08.2025 | 17:50
    לוחם הג'יו ג'יטסו נמרוד ריידר (עד 77 ק"ג) זכה היום (שני) במדליית זהב במשחקי העולם בצ'נגדו, סין. המשלחת הישראלית זכתה עד כה בשבע מדליות – שתי מדליות זהב, שתי מדליות כסף ושלוש מדליות ארד.

    ריידר, אלוף העולם ומדליסט זהב ממשחקי העולם ב-2022 בבירמינגהם, שומר על התואר אחרי טורניר ללא דופי וממשיך לכבוש את פסגות הג'יו ג'יטסו העולמי. בקרב הגמר ריידר ניצח את המתמודד האמירתי מאהדי אלאולקי, וזכה בזהב לאחר הכנעתו.

    "אני רק ספורטאי. האלופים האמיתיים הם החיילים ששומרים לנו על הבית", אמר ריידר אחרי הקרב. "עשיתי הכול כדי שזה יהיה שלי. זה הדבר היחיד שעשיתי בשנה האחרונה. הקרב לא היה כל כך קשה – פשוט רציתי לנקום בו על מה שהוא עשה לי במונגוליה 2023, אני לא מאמין שעשיתי את זה בפעם השנייה".

    ראש המשלחת הישראלית ונשיא התאחדות אילת, אריק קפלן: "נמרוד ריידר הוכיח שהוא ספורטאי על. לא רק אלוף אירופה ואלוף עולם מספר פעמים – אלא מדליית זהב שלישית במשחקי העולם. זוהי גאווה עצומה שהמשלחת הישראלית ממשיכה להעניק למדינת ישראל הישגים מרשימים כמו זה ואנחנו נמשיך לתת הרבה כבוד, ולהביא עוד הישגים ברמות הגבוהות ביותר של הספורט שאינו אולימפי".

