יום שלישי י"ח באב תשפ"ה 12.08.25
צבא וביטחון

עימות לילי בין כ"ץ לזמיר סביב מינויי בכירים, השר ישקול אם לאשר את המינויים

לטענת כ"ץ, במקרים של מינויי בכירים בצבא נהוג להביא את החלופות בפני שר הביטחון בטרם ההחלטה, ולכן הליך המינוי הנוכחי איננו תקין ואין בכוונתו לאשרו | דובר צה"ל: הרמטכ"ל הוא הסמכות היחידה למינויים בצה"ל - לאחר מכן השר מאשר או לא

שר הביטחון ישראל כ"ץ עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר (צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)
שר הביטחון ישראל כ"ץ עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר (צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 12.08.2025 | 8:25
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, יצא הלילה (בין שני לשלישי) נגד הליך המינויים של קצינים בכירים על ידי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר. בהודעת השר טען כי היון המינויים נעשה בניגוד להנחיותיו וללא תיאום עמו "ולכן אין בכוונת שר הביטחון לדון כלל במינויים ובשמות שפורסמו או לאשר אותם". הרמטכ"ל זמיר הגיב באמצעות דובר צה"ל: "הרמטכ״ל הוא המחליט על המינויים – לאחריו המינוי מגיע לאישור השר אשר ביכולתו לאשר או לא לאשר את המינוי".

בתגובה להודעת דובר צה"ל, הודיעו בלשכת שר הביטחון: "מאחר ומדובר במינויים משותפים לשר הביטחון ולרמטכ"ל, יש נוהל מקובל למינויים מדרגת אל"מ ומעלה בצה"ל, שבו הרמטכ"ל נפגש עם שר הביטחון ומציג בפניו מספר מועמדים אפשריים לכל תפקיד, תוך הצגת הנימוקים, והשר, לאחר שמתייעץ ובוחן את הדברים מגבש את המדיניות ואת עמדתו בנושא המינויים ומאפשר את המשך תהליך המינוי המובא לאישורו הסופי. כך היה בזמן הרמטכ"ל הקודם וגם הנוכחי".

עוד הוסיף שר הביטחון כי "בנוגע לסבב המינויים הנוכחי, שר הביטחון ישראל כ"ץ ישקול האם לקדם מפקדים בכירים בגזרת עזה שלא מילאו את מכסת הזמן המקובלת לתפקידם לתפקידים אחרים לפני השלמת משימת הכרעת החמאס בעזה", והדגיש: "הדרג הצבאי כפוף לשר הביטחון ויפעל בהתאם להנחיותיו ולמדיניות שייקבע".

בשורת המינויים שאושרו על ידי הרמטכ"ל אך עומדים במחלוקת מול שר ביטחון נמצאים כמה בעלי תפקידים מרכזיים בניהול המלחמה. בין אלו נמצא את מפקד אוגדת עזה הנוכחי, תא"ל ברק חירם, שימונה לתפקיד ראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים; את ראש מטה פיקוד הדרום תא״ל מנור ינאי, שימונה לראש מטה זרוע היבשה; את מפקד חטיבת גבעתי במלחמה, אל״מ לירון בטיטו, שיועלה לדרגת תת-אלוף וימונה למפקד אוגדת עזה בפיקוד הדרום; ואת מפקד חטיבת השריון 401, אל"מ בני אהרון, שיועלה לדרגת תת-אלוף וימונה למפקד אוגדה 146 בפיקוד הצפון.

