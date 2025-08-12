משרד הביטחון נגד הטענות לרעב מכוון בעזה: ״קמפיין שקרי ומגמתי של חמאס״

מתאם פעולות הממשלה בשטחים פרסם היום (שלישי) בדיקה שערך, לפיה הטענות לרעב והרעבה בעזה הן מגמתיות מצד חמאס. לפי הודעת המתאם בשטחים, הבדיקה ״חשפה את שקר 'קמפיין ההרעבה' – פרסום מגמתי ומטעה של נתוני תת-תזונה מצד חמאס, והצגת חולים במחלות רקע חמורות כמתים מתת-תזונה".

במתפ"ש אמרו כי בבדיקה מעמיקה שנערכה "עלה פער משמעותי בין מספר הדיווחים של משרד הבריאות של חמאס אודות מקרי המוות כתוצאה מתת-תזונה – לבין המקרים שתועדו ופורסמו בזהותם המלאה בתקשורת וברשתות החברתיות". מהבדיקה עלה כי מתחילת יולי ובסמיכות למשא ומתן שהתנהל, "חלה עלייה מגמתית במספר הנפטרים לכאורה מתת-תזונה עליהם דיווח משרד הבריאות של חמאס".

לפי הנתונים, במשך כמעט שנתיים של לחימה עד חודש יוני 2025, דווחו 66 מקרים של תושבים שנפטרו מתת-תזונה, כשבחודש יולי בלבד דווח על יותר מ-133 תושבים שמתו כתוצאה מתת-תזונה. במתפ״ש מתייחסים לזינוק החריג, ומוסיפים כי משרד הבריאות של חמאס לא פרסם את פרטיהם של הנפטרים כפי שנהג לעשות בעבר.

עוד נכתב כי בבדיקה פרטנית שבוצעה למקרי מוות מתת-תזונה שפורסמו עולה כי מרביתם סבלו ממחלות רקע מקדימות שהשפיעו על הידרדרות מצבם הרפואי ללא קשר לנגישות למזון. לצד זאת צוין כי "חלקם אף טופלו בישראל טרם המלחמה, מכך ניתן להסיק כי המקרים שתועדו אינם מייצגים את מצבם של כלל תושבי הרצועה – אלא מציגים באופן מגמתי מקרים קיצוניים בהם קדמה מחלת רקע".

בין המקרים הפרטניים שנבדקו, האירוע של הילד עבדאללה האני מוחמד אבו זרקה בן ה-4, שבשבועות האחרונים הופצו תמונותיו לצד הטענה כי מצבו נובע מהרעב ברצועה. בדיקת מתפ"ש העלתה כי הוא סובל ממחלה גנטית של חסך בוויטמינים ומינרלים, לצד בריחת סידן ודילול עצמות – מחלה תורשתית ממנה סבלו גם בני משפחה נוספים. "עוד עלה כי ארבעה חודשים טרם פרוץ המלחמה, יצא הילד בליווי אימו, באישור ישראל, לטיפול רפואי בבית חולים במזרח ירושלים".

במקרה של כרם חאלד מצטפא אלג'מל בן ה-27, שדווח כי מת מתת-תזונה, עלה בבדיקת מערכת הביטחון כי הוא "סבל מאז ילדותו מניוון שרירים ושיתוק חלקי, אשר הובילו למוגבלויות בבית הבליעה". במתפ"ש הדגישו כי "מדובר במצב רפואי מתמשך שאינו קשור למצב התזונתי הכללי ברצועה".

במתפ"ש הדגישו כי "הבדיקה בוצעה במערכת הביטחון עם גורמי מקצוע מתחום הרפואה – וקבעה שאין סימנים המעידים על תופעה נרחבת של תת-תזונה בקרב האוכלוסייה בעזה". עוד נמסר כי "חמאס עושה שימוש ציני בתמונות טרגיות – ומנצל אותן לרעה לצורכי קמפיין תודעה שקרי וככלי לחץ מתוזמן שמטרתו הפעלת לחץ ויצירת דעת קהל שלילית נגד מדינת ישראל.