ניצולי שואה, משפחות חטופים ושורדי שבי: ״מצב כמו של אביתר דוד ראינו רק באושוויץ״

משפחות חטופים, שורדי שבי ושורדי שואה נשאו היום (שלישי) דברים בפתח ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לראשונה עם היו״ר החדש, ח״כ בועז ביסמוט. שורדת השבי יוכבד ליפשיץ שיתפה על הקושי לחזור לקיבוץ ניר עוז ההרוס. "נתניהו נזכר אחרי שנה ו-10 חודשים לבוא לבקר. הוא הבטיח הרים וגבעות – וברגע שהוא חצה את הגדר הוא שכח מאיתנו ושכח מהחטופים".

היא הוסיפה: "מה שאני מבקשת מכם – תפקחו עיניים, תתעוררו. לב, אם יש לכם קוצב או אין לכם, תפתחו אותו שיחזירו את כולם הביתה ותפסיקו עם המלחמות האכזריות האלה. תסתכלו גם מה קורה בצד השני. זה החורבן שלנו. אותנו מציגים כרוצחים. במקום שהם יהיו הרוצחים – היום אנחנו הפכנו. אין שום דבר שיכול לעזור לנו מלבד השחרור ולפנות את השטח".

הנכד של יוכבד, דני ליפשיץ, הוסיף כי "לא ייתכן שמדינת ישראל מקריבה חטופים". טלי גוטליב התפרצה לעברו: "אני לא מוכנה לשמוע את המילה מקריבים". הוא השיב כי "מי שחושב שהמשך המלחמה הזאת מקרב אותנו לניצחון טועה, היא מקרבת אותנו להקמת מדינה פלסטינית. את שמריז לא שחררו, רצחו. את הרש לא שחררו, סיכנו. החובה שלנו היא להחזיר אותם".

"להיות חטוף במשך כמעט שנה עם נשים וילדים שאתה לא מכיר במחנה שהייתי בו זה דבר נורא", שיתף מיכאל, שורד שואה. "בשחרור, שנה לאחר מכן שקלתי כמשקל השלד, כמו התמונה שראיתם בטלוויזיה לא מזמן".

הוא הוסיף כי "במקום שלכולם נגמר הסיוט – בשבילי ובשביל החטופים האחרים הוא רק התחיל. הפוסט-טראומה שרודפת אותי כל החיים גם לילדים שלי". הוא הקריא יומן שכתב על אותם ימים: "לפני 80 שנה, בהיותי זאטוט בן 4, נחטפתי בידי אנשים שבידם נשק. הם פרצו אליי הביתה וחטפו את אמי בלי שאוכל אותה לנשק. חטפו אותנו כי אנחנו יהודים". הוא סיכם ואמר: "אני חולם שבמהרה ישוחררו כולם ויצאו מהצינוק. מי יתן שסוף סוף הילדים יזכו לעתיד הולם".

אשתו של מיכאל, חיה, סיפרה כי הוריה ברחו מפולין. "כששאלתי את אבא שלי למה אין לי סבא וסבתא הוא אמר לי שהם מתו מקור ומרעב. זה יכול להזכיר לי את המצב היום", אמרה. "כעת עולות שוב חרדות העבר ומדירות שינה ממני. כניצולת שואה אני מבקש להביע את הכאב והזעזוע שאני חשה בימים אלה. האלימות המשתוללת, הזלזול בחיי אדם, אי-ציות לחוקים והשתלטות הרוע.