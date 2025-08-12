ההסתדרות תסייע לנמל אילת כדי לשמור על פעילותו והתעסוקה בו

ההסתדרות תסייע לנמל אילת באמצעות הקרן לסיוע למפעלים במצוקה במטרה לשמור על ביטחונם התעסוקתי של העובדים, כך הוחלט במסגרת פגישת חירום שהתקיימה אתמול (שני) בלשכת יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד עם יו"ר נמל אילת אבי חורמרו ומנכ"ל הנמל גדעון גולבר, במטרה לגבש פתרונות אפקטיביים למשבר החריף הפוקד את נמל אילת בצל עצירת התנועה הימית אליו כמעט כליל על רקע איומי החות'ים.

במהלך הפגישה סוכמה תוכנית פעולה מקיפה, שכוללת סיוע כספי מיידי שתעביר ההסתדרות, לצד התחייבות מצד הנהלת הנמל והבעלים להשתתפות במאמץ הכלכלי. במסגרתה ייעשה מעבר זמני של עובדי נמל אילת לנמל אשדוד לכל עובד שירצה בכך ובהתאם לצורכי הנמל וקידום משותף של צעדים נוספים מול הרגולטור והמדינה למען שמירה על יציבות הנמל.

הפגישה היא שיאו של תהליך ממושך ואינטנסיבי, שבמהלכו פעלו בשבועות האחרונים מרחב אילת ואיגוד עובדי התחבורה ללא לאות כדי להציף את המשבר, לגייס תמיכה ולבנות פתרונות. זאת, מתוך ההבנה כי מדובר בשער הדרומי של מדינת ישראל, בעל חשיבות אסטרטגית, אזרחית וביטחונית. מיקומו הגיאוגרפי, סמיכותו לגבולות ולנתיבי סחר בינלאומיים, הופכים אותו לנקודת חיבור קריטית בין ישראל לעולם. פגיעה בפעילותו של הנמל היא פגיעה בתשתיות הלאומיות, בכלכלה ובביטחון. בפגישה נכחו גם יו"ר איגוד עובדי התחבורה ונמלי הים עו"ד אייל ידין, סגן יו"ר איגוד עובדי התחבורה ונמלי הים עו"ד ניר אייזנברג, ויו"ר מרחב אילת משה אזולאי.

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד: "נמל אילת הוא נכס אסטרטגי, אזרחי וביטחוני עבור מדינת ישראל. לא ניתן להפקיר את אחד משערי המדינה שכה חשובים לנו. ההסתדרות תעשה כל שנדרש כדי להבטיח את המשך פעילותו של הנמל ואת ביטחונם התעסוקתי של עובדיו. לא נשאיר אף עובד לבד. אני מודה להנהלת הנמל והבעלים על שיתוף הפעולה הפורה והמאמצים לשמור על פעילות הנמל".

יו"ר נמל אילת ואחד מבעליו, אבי חורמרו: "עובדי הנמל הם נכס לאומי וחשוב לנו לשמור עליהם. אני מודה ליו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד על שיתוף הפעולה ועל התערבותו המהירה כדי להפעיל את הנמל על ידי הקבוצה המנהלת, בהתייעצות עם משרד התחבורה הכלכלה, כל זאת למען רווחת עובדי הנמל שהם הנכס הכי חשוב לנו".

יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, עו"ד אייל ידין: "ההסתדרות מחויבת לשמור על נמל אילת חי ופועל, מתוך הבנה לחשיבותו האסטרטגית לעיר, לאזור ולמדינה. בפגישה עם ההנהלה והבעלים סיכמנו על צעדים משותפים שיבטיחו את עתיד הנמל ואת ביטחונם התעסוקתי של העובדים".

סגן יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, עו"ד ניר אייזנברג: "שיתוף הפעולה שגילינו היום הוא דוגמה לכך שכאשר יושבים יחד לשולחן, ניתן למצוא פתרונות שמשרתים את כולם. את העובדים, את ההנהלה ואת הציבור. אנחנו נמשיך לפעול יחד למען הצלחת הנמל".

יו"ר מרחב אילת בהסתדרות, משה אזולאי: "נמל אילת הוא מקור גאווה ובית חם לעובדיו. ההסכמות שהגענו אליהן היום מוכיחות שכאשר יש רצון משותף אפשר לשמור על מקומות העבודה, לחזק את הכלכלה המקומית ולבנות עתיד בטוח יותר לכולם".