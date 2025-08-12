ועדת הכספים מקדמת זיכוי מס למשרתי מילואים; פורום ארלוזורוב: היוזמה תפגע בבעלי הכנסה נמוכה

ההצעה לתגמל לוחמי מילואים בנקודות זיכוי מס תפגע בלוחמים בעלי הכנסה נמוכה, כך טוען פורום ארלוזורוב במסמך חדש שפרסם היום (שלישי) לקראת דיון בוועדת הכספים של הכנסת. ככל שההכנסה נמוכה יותר, מסבירים בפורום, כך קטן תשלום מס ההכנסה, ואיתו היכולת לממש את ההטבה. לכן הטבת המס תרחיב את הפערים במקום לצמצמם. בפורום מציעים להעניק את ההטבה במענק שלא יפלה לרעה בעלי הכנסה נמוכה, הורים ומסיימי לימודי תואר ותעודה.

הצעת החוק מתוכננת לחול ב-2026 ותעניק בין 0.5 ל-4 נקודות זיכוי מס הכנסה ללוחמים במילואים לפי משך שירות המילואים. נקודות זיכוי מס מקנה זיכוי מתשלום מס הכנסה בשווי 2,904 שקלים לשנה (נכון ל-2025). לכן היכולת למצות את הזיכוי תלויה בתשלום מס הכנסה שתלוי בגובה ההכנסה. נקודות הזיכוי משירות המילואים מצטרפות לנקודות נוספות שמתקבלות מזכאות בגין הורות, תושבות, לימודים אקדמיים וקריטריונים נוספים.

המשמעות היא שרק בעלי הכנסה גבוהה ייהנו מההטבה, שכן השאר לא יגיעו לרמת הכנסה מספקת. הבעיה מחריפה ככל שפרופיל משרת המילואים מזכה בנקודות זיכוי נוספות, לדוגמה עבור הורים, מסיימי לימודי תואר או תעודה ונשים.

מכון המחקר אומנם מצדד ביוזמה לתמוך בלוחמי מילואים, אך מציע לעשות זאת במענקים כספיים לפי ימי השירות, כדי להימנע מאפליה נגד בעלי הכנסה נמוכה ומהעדפת בעלי ההכנסה הגבוהה. לפי ההצעה שמקודמת בוועדה, למשל, לוחם מילואים עם שני ילדים בגיל עד 5 ו-6 מעלה שסיים לימודי תואר באחרונה, יקבל 6.75 נקודות זיכוי: 2.25 עבור תושבות, 3.5 עבור הילדים, ו-1 עבור סיום הלימודים. אלו יקנו לו זיכוי מס של 19,602 שקלים. לוחמת, שזכאית לחצי נקודה נוספת, תקבל זיכוי של 21,054 שקלים.

רק כדי למצות את נקודות הזיכוי הקיימות הלוחם יצטרך להרוויח יותר מ-19,000 שקלים בחודש, הרבה מעל השכר הממוצע בישראל, שלפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עמד במאי על 13,417 שקלים. לכן, בפרופיל כזה, רק בעלי הכנסה גבוהה במיוחד ייהנו מנקודות הזיכוי הנוספות. לוחם אב לילד אחד עד גיל 5, שלא סיים תואר באחרונה, יהיה זכאי ל-4.75 נקודות זיכוי בשווי 13,068 שקלים בשנה. כדי למצות אותן הוא יצטרך להרוויח יותר מ-15,500 שקלים בחודש, וכדי למצות נקודות נוספות עקב שירות מילואים הוא יצטרך להרוויח אף יותר.