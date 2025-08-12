טניסאית השולחן הפראלימפית קרולין טביב זכתה במדליית ארד

שחקנית טניס שולחן הפראלימפית, קרולין טביב, זכתה במדליית הכסף בטורניר העלית בטניס שולחן שנערך בוושינגטון. טביב סוגרת שבועיים נהדרים, אחרי שזכתה בשבוע שעבר במדליית הזהב בטורניר פיוצ'יר שנערך באותו האתר.

בעת שלב חצי הגמר, גברה קרולין על הקוריאנית המדורגת במקום השני בעולם, עם התוצאה 1:3, אך הובסה בגמר על ידי המדורגת ראשונה בעולם, שחקנית הטניס ההודית בהבינה פטאל, עם תוצאה 3:0. טביב, חברת ספיבק אילן רמת גן, הגיעה לוושינגטון כשהיא מדורגת במקום השישי בעולם (בקלאס 5) ומסיימת את שני הטורנירים כשהיא מדורגת שלישית בעולם.

בנוסף, שחקן טניס שולחן הפראלימפי, יהונתן לוי, (קלאס 8) גם הוא ממועדון ספיבק רמת גן, סיים את טורניר העלית בשלב שמינית הגמר. לוי, צבר בשני הטורנירים בארה"ב 135 נקודות דירוג המקדמות אותו מן המקום ה-57 לעבר הטופ 50 העולמי.