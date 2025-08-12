שתי מדליות נוספות ללוחמי הג'יו ג'יטסו במשחקי העולם בסין

לוחם הג'יו ג'יטסו נמרוד ריידר זכה היום (שלישי) במדליית זהב שנייה במשחקי העולם, הפעם במשקל הפתוח. ריידר עלה לקרב הגמר מול הלוחם הקנדי, ניית'ן דוס סנטוס, שאותו ניצח בקרב צמוד עם תוצאה של 0:2.

דרכו של ריידר לזכייה במדלייה לא הייתה קלה בכלל. ברבע הגמר ריידר ניצח את מדליסט הזהב עם התוצאה 2:5, בקטגוריית משקל הגבוהה ממנו (עד 85 ק"ג). לאחר מכן ריידר העפיל לגמר, ואחרי שניצח את היריב מקוריאה, ג'ו סונג היון (עד 69 ק"ג) בחצי הגמר, בקרב שהלך לשני סיבובים של ניקוד זהב, לבסוף הצליח להכניעו. "עבדתי קשה כל החיים שלי בשביל זה", אמר ריידר לאחר הקרב, "אני שמח שככה זה הסתיים. לא האמנתי שאשיג שתי מדליות זהב במשחקי העולם".

בנוסף, אלופת העולם לשעבר בג'יו ג'יטסו משי רוזנפלד זכתה במדליית הכסף במשקל הפתוח. גם עבורה מדובר במדליית כסף שנייה במשחקי העולם הנערכים בצ'נגדו שבסין. בגמר, רוזנפלד (עד 63 ק"ג) הפסידה לתמרה טורוס, אשר באותה קטגוריית משקל כמוה. רוזנפלד עלתה בליווי של מאמנה האישי ומאמן נבחרת ישראל בג'יו ג'יטסו, אמיר בוארון, לקרב שהסתיים מוקדם מן הצפוי, כשמדליית כסף שנייה בידה ממשחקי העולם 2025.

"אני מקדישה את המדלייה הזו לכל החטופים שנמצאים שם בעזה ובאמת נלחמים על החיים שלהם", אמרה רוזנפלד בתום הקרב, "שיחזרו כבר – כי די, מספיק, הם חייבים לחזור הביתה. אני מבואסת מהקרב הזה כי מאוד רציתי את הזהב, אבל אני מרגישה שאני הכי עשירה שיש בעולם. אני כל-כך אוהבת את מה שאני עושה, להתחרות, אני נהנית מכל זה. עכשיו אני יוצאת לדרך חדשה בחיים שלי, ואני מאוד מתרגשת".

רוזנפלד התמודדה קודם לכן בחצי הגמר מול הלוחמת ההונגריה, אלקסה תוט' (עד 57 ק"ג), בקרב צמוד שהגיע לניקוד זהב, שם הצליחה לנצח את יריבתה העיקשת עם נקודת יתרון שהספיקו לה להעפיל לגמר.

נשיא התאחדות הג'יו ג'יטסו בישראל, ארז אלרואי: "נמרוד עם מדליית זהב כפולה במשקל שלו ובמשקל הפתוח. משי עם מדליית כסף כפולה במשקל שלה ובמשקל הפתוח, אלו ספורטאי העל של הג'יו ג'יטסו עם זכייה שנייה במשחקי העולם, הישג נדיר. בנוסף למדליית הארד שזכתה פנינה ארונוב, הספורטאים שלנו חוזרים לארץ עם חמש מדליות בג'יו ג'יטסו. אני גאה בספורטאים ובצוות המאמנים על העבודה הקשה והמקצועית. אין סיפוק גדול יותר בעולם הספורט בתקופה מאתגרת זו מלהשמיע את ההמנון על במה יוקרתית זו. אנו לא שוכחים לרגע את אחיותנו ואחינו החטופים והנרצחים, ואת חיילנו שבחזית. מקווים שהצלחנו להביא מעט שמחה לעם ישראל".