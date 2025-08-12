השר קיש דורש לקצץ בשכר המרצים שישתתפו בשביתה למען החטופים

שר החינוך יואב קיש דרש היום (שלישי) מראשי האוניברסיטאות לקזז בשכר המרצים ועובדי הסגל שישתתפו בשביתה המתוכננת ביום ראשון הקרוב כחלק מהמאבק להשבת החטופים.

קיש הציב את הדרישה אחרי מכתבים ששיגרו מוסדות להשכלה גבוהה ובהן אוניברסיטת בר אילן והטכניון בהצהרה כי הנהלת המוסד תאפשר למרצים ולחברי סגל שירצו להשתתף בשביתה, או באירועי מחאה למען שחרור החטופים "מתוך הזדהות וכדי לחזק את משפחותיהם וחבריהם בשעתם הקשה". יחד עם זאת, בשני המוסדות הללו הבחינות יתקיימו כמתכונן.

הדרישה לקיזוז השכר נובעת מתוך איסור על קיום שביתה פוליטית, כלומר שאינה עוסקת בשכרם או בתנאי העסקתם של העובדים, ולכן יש להתייחס להיעדרותם של העובדים כהיעדרות לא מוצדקת ועל כן לא לשלם על הזמן בו העובד נעדר מעבודתו.

ראשי האוניברסיטאות אמונים על שכר העובדים ולכן הדרישה שהציב קיש לקיזוז השכר נעשית מולם. בנוסף, האוניברסיטאות מתוקצבות על ידי משרד החינוך, ומתוקף תפקידו קיש משמש כראש המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). לטענת קיש, "חופש אקדמי הוא ערך יסוד באקדמיה, אך יחד עם זאת, מוסדות אקדמיים הממומנים מכספי הציבור, אינם רשאים להפוך לזירות מחאה פוליטיות".