"בלי עובדי הכנסת המסורים זה לא היה קורה": האוכל שנשאר במזנון הכנסת מחולק לחיילים, לעולים ולנזקקים

ועד עובדי הכנסת פתח בתחילת המלחמה במיזם לאיסוף עודפי מזון ממזנון הכנסת וחלוקתו למשפחות נזקקות, לעולים חדשים ולחיילים בודדים. "זמן קצר לאחר תחילת המלחמה נחשפנו לצורך באוכל חם בקרב משפחות מפונים רבות שהגיעו לירושלים והבנו שאנחנו יכולים לעזור", מספרת יו"ר הוועד הודיה קין. סגניתה נטלי שלף מוסיפה: "מזנון הכנסת ערוך מדי יום לארח אלפי מבקרים ומשתתפים בדיוני הוועדות, באירועים ובסיורים. אי אפשר לדעת מראש כמה אנשים יגיעו בפועל, ולכן הרבה פעמים נשאר אוכל. בזכות היוזמה, האוכל מגיע לאנשים שזקוקים לו ולא נזרק לפח".

לדבריהן, מנכ"ל הכנסת משה (צ'יקו) אדרי והנהלת הכנסת אישרו ונתנו ליוזמה רוח גבית, וגם מנהלי חברת ההסעדה הפועלת בכנסת, השפים חיים כהן ועמית קאופמן, נתנו את ברכתם, וכל עובדי המזנון נרתמו לסייע. עובדים מתנדבים מקרב עובדי הכנסת מגיעים יום יום לאחר סגירת המזנון ואורזים את האוכל שנותר לתוך קופסאות, ומעבירים אותן לאן שצריך ברחבי העיר. את עלות קופסאות האריזה מגייס הוועד מתרומות של העובדים ומתרומות נוספות. בכל סוף שבוע מקיים הוועד איסוף של מוצרי מזון יבשים שהעובדים תורמים, ועוגות ופינוקים נוספים שעובדים קונים או מכינים לחלוקה.

"יש לנו רשימה של משפחות נזקקות", מספרת קין. "הוועד אימץ גם את חיילי גדוד נצח יהודה, גדוד של חיילים חרדים שרבים מהם חסרי תמיכה משפחתית. אנחנו בקשר עם החיילים שיש להם כ-30 דירות ברחבי העיר, והם מעדכנים אותנו מי נמצא בבית, באפטר או ברגילה, ודואגים שיהיה להם אוכל חם. נוצר לנו קשר אישי חם עם המשפחות הנזקקות ועם החיילים, ואנחנו מקבלים תגובות מרגשות מאוד, שמבחינתם האוכל ותשומת הלב הם אוויר לנשימה ותחושה שמישהו רואה אותם. היה למשל חייל בודד שסיפר לנו שכמעט שנה הוא חי בעיקר על שימורי טונה, ופתאום המקרר שלו מלא. בלי העובדים שלנו המתנדבים במסירות, זה לא היה קורה".

אחד מרגעי השיא היה כש-80 חיילי נצח יהודה הגיעו לבקר בכנסת בחודש שעבר. "היה חשוב להם לבוא ולהכיר את הכנסת מקרוב", אומרת שלף, "וכמובן להיפגש עם העובדים ולומר להם תודה".