דיווח: ישראל מנהלת מגעים עם דרום סודן על העברת עזתים לשטחה

ישראל מנהלת בתקופה האחרונה מגעים עם דרום סודן על יישוב פלסטינים מרצועת עזה בשטחה – כך דווח אמש (שלישי) בסוכנות הידיעות AP על בסיס שישה גורמים המעורים בפרטים. המהלך, המוצג כחלק מתוכנית "הגירה מרצון" של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נבחן גם מול מדינות נוספות באפריקה, בהן לוב, אתיופיה ואינדונזיה. לפי הדיווחים, משלחת ישראלית צפויה להגיע למדינה האפריקאית לבחינת הקמת מחנות לפלסטינים, שימומנו ככל הנראה על ידי ישראל, אך בשלב זה לא נקבע מועד לביקור.

היוזמה מעוררת התנגדות חריפה מצד הפלסטינים ורוב הקהילה הבינלאומית, הרואים בה גירוש כפוי המפר את המשפט הבינלאומי. מצרים מתנגדת אף היא, מחשש לזרם פליטים לשטחה, ושני גורמים מצריים מסרו ל-AP כי הם פועלים מול דרום סודן כדי למנוע את קבלת הפלסטינים. שר החוץ המצרי בדר עאבד אל-עאטי אמר השבוע: "אין הצדקה חוקית או מוסרית לגירוש הפלסטינים מאדמתם, ואם זה יקרה הם לעולם לא יחזרו. ישראל רוצה לתת להם כרטיס יציאה בלבד".

בדרום סודן עצמה הדעות חלוקות: יש הרואים בהסכם אפשרות לחיזוק קשרים עם ישראל ולהסרת סנקציות אמריקניות, אולם פעילים אזרחיים מזהירים מהשלכות חברתיות וביטחוניות. אדמונד יקאני, פעיל אזרחי במדינה, ציין כי "דרום סודן לא צריכה להפוך למקום פסולת לאנשים", והזהיר ממתחים אפשריים על רקע "הבעיות ההיסטוריות עם מוסלמים וערבים".

המצב בדרום סודן מורכב: מאז קבלת עצמאותה בשנת 2011 חוותה המדינה מלחמת אזרחים עקובה מדם, שגבתה את חייהם של כ-400 אלף בני אדם והביאה לרעב נרחב. למרות הסכם שלום שנחתם ב-2018, האלימות הפנימית נמשכת, והמדינה תלויה בסיוע חוץ להאכלת כ־11 מיליון תושביה. גורמים בינלאומיים מזהירים כי העברת פלסטינים למדינה עלולה להחמיר את האתגרים הקיימים.

המהלך משתלב בשיחות מדיניות רחבות יותר, שבמסגרתן פועלות מצרים, קטאר וארה"ב להחיות את "תוכנית 60 הימים" להפסקת המלחמה בעזה, הכוללת שחרור חטופים והחזרת אספקת הסיוע ההומניטרי לרצועה. במקביל, ישראל בוחנת ערוצים שונים לעידוד הגירת עזתים, בין היתר באמצעות מדינות שלישיות. גורם ישראלי צוטט ב-AP כמי שאמר: "מנסים לעודד הגירה מרצון בכל מיני אפיקים. יש כאן רצינות יחסית. מדברים גם דרך מדינות שידברו עם מדינות שלישיות".

לאחרונה שר החוץ של דרום סודן, מונדיי סמאיה קומבה, הגיע לישראל לביקור רשמי. הביקור התקיים בהובלת משרד החוץ, ובמהלכו נפגש קומבה עם שר החוץ גדעון סער, בנוכחות סגנית שר החוץ שרן השכל. בנוסף הוא נפגש גם עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, עם שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן ועם בכירים נוספים.

למרות ההתעניינות בדרום סודן, גורמים במצרים, בירדן ובמדינות ערב נוספות מתנגדים בתוקף לרעיון, והבית הלבן אף צינן את התלהבותו הראשונית בעקבות התנגדות חריפה בעולם הערבי. בישראל מעריכים כי ללא שיתוף פעולה בינלאומי רחב, כולל מציאת מדינות מוכנות לקלוט פלסטינים, יהיה קשה לקדם את התוכנית בפועל.