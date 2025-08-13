מילואימניקים נגד המשך המלחמה: "התארכותה גובה מחירים כבדים בגוף ובנפש"

מאות משרתי מילואים, לוחמים, מפקדים וקצינים, ששירתו יחד מאות ימי מילואים מאז תחילת המלחמה חתמו אתמול (שלישי) על מכתב הקורא לראש הממשלה בנימין נתניהו ולרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר להימנע מכיבוש העיר עזה, להגיע לעסקת חטופים ולסיים את המלחמה.

"התארכות המלחמה וביתר שאת הרחבתה המתוכננת, פוגעת בביטחון ישראל, גובה מאיתנו חיילי צה"ל וממשפחותינו מחירים כבדים בגוף ובנפש, ומביאה למותם של בלתי מעורבים בהיקפים גדולים", נכתב במכתב שנשלח לחברי הממשלה. "המלחמה מערערת את הסטנדרטים הדמוקרטיים והמוסריים של ישראל, שוחקת עוד ועוד את המשרתים ומשפחותיהם, הורסת את שמנו בעולם, מבודדת אותנו מבחינה בינלאומית ומחרבת כל סיכוי ליציבות ולעתיד טוב יותר כאן".

עוד נכתב במכתב ששיגרו משרתי המילואים: "המהלכים המדיניים שנדרשים כעת הם הכלי שיאפשר לתרגם את המחיר ששילמנו לשינוי אמיתי, להסכם שישמור על הביטחון וישיב את החטופים. זו בדיוק הסיבה שבגללה יצאנו להילחם. מתוך אהבה גדולה למדינה שלנו וחרדה אמיתית לעתידה, אנו פונים אליכם חברי ממשלת ישראל והמטכ"ל, תפעלו מתוך אחריות לאומית – ועצרו את המלחמה למען העתיד של כולנו".

רס"ן אביעד הומינר-רוזנבלום, לוחם מילואים ששירת במשך 190 ימים ומיוזמי המכתב: "הממשלה והמטכ"ל שקרעו אותנו מביתנו ושלחו אותנו לקרב חייבים להבין שהמציאות הזו לא יכולה להימשך לנצח. המלחמה צריכה להסתיים כדי שהחטופים ישובו לביתם, שהמילואמניקים יחזרו לשפיות וכדי שדמותה המוסרית והדמוקרטית של מדינת ישראל לא תמשיך להתפורר".

רס"ל יואל אילני, לוחם מילואים ששירת במשך 277 ימים ומיוזמי המכתב: "אנחנו הלוחמים בשטח קוראים לממשלת ישראל לגלות אחריות לאומית ולסיים את המלחמה למען העתיד של כולנו".

רס"ל אבישי ליס, לוחם מילואים ששירת במשך 220 ימים בצפון הרצועה ומיוזמי המכתב: "יצאנו להילחם למען ביטחון ישראל, אבל המשך המלחמה פוגע בביטחון שלנו, הורג את החטופים ומרחיק אותנו מהשגת המטרות בשמם יצאנו מלכתחילה".

רס"ל אריאל שורץ לוחם מילואים ששירת במשך 140 ימים ומיוזמי המכתב: "אנחנו, שגילינו אחריות לאומית ויצאנו להגן על מדינת ישראל ב-7 באוקטובר, פועלים כיום מתוך אחריות לאומית, וקוראים לממשלה לסיים את המלחמה".