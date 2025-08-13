דבר העובדים בארץ ישראל
יום רביעי י"ט באב תשפ"ה 13.08.25
החטופים והנעדרים

אמו ואחותו של החטוף ביפין ג'ושי ביקרו בקיבוץ עלומים, בו עבד וממנו נחטף

פדמה ופושפה ג'ושי הגיעו לראשונה אל הקיבוץ בעוטף עזה, ושמעו מחברי הקיבוץ על חייו ועבודתו במקום ועל הקרב הקשה ב-7 באוקטובר. חברת הקיבוץ שרה ג'ין: "הוא עבד במרעה, והתחיל ללמוד כדי להביא ידע לביתו"

פדמה ג'ושי, אמו של החטוף ביפין ג'ושי בביקור בקיבוץ עלומים, ממנו נחטף (צילום: יהל פרג')
פדמה ג'ושי, אמו של החטוף ביפין ג'ושי בביקור בקיבוץ עלומים, ממנו נחטף (צילום: יהל פרג')
יהל פרג'
יהל פרג'
כתב רווחה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 13.08.2025 | 10:40
נושאים קשורים:

פדמה ופושפה ג'ושי, אמו ואחותו של החטוף אזרח נפאל ביפין ג'ושי, מבקרות היום (חמישי) לראשונה בקיבוץ עלומים בעוטף עזה, בו עבד וממנו נחטף ב-7 באוקטובר. הן הגיעו לישראל לפני יומיים כדי לקרוא לשחרורו משבי חמאס.

האחות והאם התהלכו בדמעות בשבילי הקיבוץ. שרה ג׳ין, חברת הקיבוץ, הדריכה אותן בסיור במקום. "ביפין הגיע עם חבריו ללמוד כאן רק כמה חודשים", סיפרה, "בשדות כאן מאחורה הוא עבד במרעה, והתחיל ללמוד כדי להביא ידע לביתו. הוא אוהב לשחק כדורגל וזה זה מה שעשה."

משפחתו של החטוף ביפין ג'ושי בביקור בקיבוץ עלומים. &quot;כיתת הכוננות שלנו לא היתה מספיק גדולה כדי לסייע לכולם&quot; (צילום: יהל פרג')
משפחתו של החטוף ביפין ג'ושי בביקור בקיבוץ עלומים. "כיתת הכוננות שלנו לא היתה מספיק גדולה כדי לסייע לכולם" (צילום: יהל פרג')

"לכולנו יש 'לפני' ו'אחרי'", אמרה ג'ין, "אספר לכם מעט על המקום שבו אנחנו נמצאים – הוא נקרא 'גן הדר' על שם הדר גולדין. וכאן גם היה קרב גדול בשבעה באוקטובר. כיתת הכוננות שלנו לא היתה מספיק גדולה כדי לסייע לכולם".

במפגש השתתפה פעילת מטה החטופים עדי רדעי, שעמדה בקשר עם בני המשפחה מאז חטיפתו של ביפין. פדמה ופושפה חיבקו אותה בהתרגשות.

פדמה ג'ושי, אמו של החטוף ביפין ג'ושי, עם עדי רדעי ממטה משפחות החטופים (צילום: יהל פרג')
פדמה ג'ושי, אמו של החטוף ביפין ג'ושי, עם עדי רדעי ממטה משפחות החטופים (צילום: יהל פרג')
פושפה ג'ושי, אחותו של החטוף ביפין ג'ושי, עם עדי רדעי ממטה משפחות החטופים, בביקור בקיבוץ עלומים (צילום: יהל פרג')
פושפה ג'ושי, אחותו של החטוף ביפין ג'ושי, עם עדי רדעי ממטה משפחות החטופים, בביקור בקיבוץ עלומים (צילום: יהל פרג')

 

