אמו ואחותו של החטוף ביפין ג'ושי ביקרו בקיבוץ עלומים, בו עבד וממנו נחטף

פדמה ופושפה ג'ושי, אמו ואחותו של החטוף אזרח נפאל ביפין ג'ושי, מבקרות היום (חמישי) לראשונה בקיבוץ עלומים בעוטף עזה, בו עבד וממנו נחטף ב-7 באוקטובר. הן הגיעו לישראל לפני יומיים כדי לקרוא לשחרורו משבי חמאס.

האחות והאם התהלכו בדמעות בשבילי הקיבוץ. שרה ג׳ין, חברת הקיבוץ, הדריכה אותן בסיור במקום. "ביפין הגיע עם חבריו ללמוד כאן רק כמה חודשים", סיפרה, "בשדות כאן מאחורה הוא עבד במרעה, והתחיל ללמוד כדי להביא ידע לביתו. הוא אוהב לשחק כדורגל וזה זה מה שעשה."

"לכולנו יש 'לפני' ו'אחרי'", אמרה ג'ין, "אספר לכם מעט על המקום שבו אנחנו נמצאים – הוא נקרא 'גן הדר' על שם הדר גולדין. וכאן גם היה קרב גדול בשבעה באוקטובר. כיתת הכוננות שלנו לא היתה מספיק גדולה כדי לסייע לכולם".

במפגש השתתפה פעילת מטה החטופים עדי רדעי, שעמדה בקשר עם בני המשפחה מאז חטיפתו של ביפין. פדמה ופושפה חיבקו אותה בהתרגשות.