בני משפחות חטופים בוועדת החינוך: "הילדים חיים במציאות זוועתית"

בפתח ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת שנערכה הבוקר (רביעי) נשאו דברים בני משפחות חטופים. אסתר בוכשטב, אמו של יגב בוכשטב שנחטף ב-7 באוקטובר ונרצח יחד עם חטופים נוספים בשבע, אמרה: "אני הייתי מורה 40 שנה לחינוך מיוחד. בהזדמנות אחרת הייתי מגיעה לוועדה עם כובע אחר, אבל עכשיו אני מגיעה כאמא של יגב שנחטף ונרצח. אני מבקשת שכל מי שיכול לעשות משהו – שיעשה משהו להחזיר אותם".

לצדה דיברה נועם עידן בן עזרא, אחותו של החטוף צחי עידן, שפנתה ישירות למשרד החינוך: "גם אני עשיתי תפקיד במערכת החינוך – הייתי רכזת בגרויות. אני פונה למשרד בבקשה: יש כמה תתי-קבוצות במשפחות החטופים – ילדים ששבו, ילדים של חטופים ששבו וילדים של חטופים שעוד שם. אף אחד לא ממש חזר לשגרה כל עוד החטופים שם, ולמערכת החינוך יש תפקיד חשוב במתן השגרה, ככל האפשר, במציאות הזוועתית של המשפחות".

היא שיתפה דוגמה אישית: "בפברואר, כשצחי אח שלי היה צריך לצאת בעסקה, הילדים שלי היו חשופים לכל המידע שרץ ברשתות – וואטסאפ, טלגרם וכולי – בזמן שהיו בבית הספר. זה תפקיד מערכת החינוך לסייע לתווך את המציאות לילדים ולנוער".