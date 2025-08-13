קיש בוועדת החינוך: "ללא תקציב לאבטחה – לא אפתח את שנת הלימודים"

בדיון שנערך הבוקר (רביעי) בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, בנושא ההיערכות לשנת הלימודים תשפ"ו, הזהיר שר החינוך יואב קיש כי פתיחת השנה ב־1 בספטמבר עלולה להידחות אם לא יועבר תקציב לאבטחת מוסדות החינוך.

"בלי אבטחת מוסדות חינוך לא נפתח את שנת הלימודים, כי עד כה לא תוקצבה האבטחה לרבעון הראשון", אמר קיש. לדבריו, התקצוב אמור להיסגר בין משרד האוצר למשרד לביטחון לאומי, אך אם יעוכב, "אם לא נעבוד יום אחד אפילו, זה כבר יותר מהתקציב הנדרש לתקופה האמורה. האחריות היא בידי משרד האוצר ומשרד לביטחון לאומי".

תקציב אבטחת מוסדות החינוך אינו נמצא באחריות משרד החינוך, אלא מחולק בין המשרד לביטחון לאומי, שמממן 64% מהסכום באמצעות המשטרה, לבין הרשויות המקומיות, המממנות 35% נוספים. לפי התקן, מוצב מאבטח אחד על כל מאה תלמידים – כך שהאבטחה נדרשת באשכולות גנים, בבתי ספר יסודיים ובבתי ספר על־יסודיים.

השר קיש התריע כבר בישיבת הממשלה השבועית כי שנת הלימודים עלולה שלא להיפתח. בחודש שעבר פנה במכתב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', בדרישה להקצות את התקציב למשרד לביטחון לאומי, כדי למנוע הפסקת האבטחה עם פתיחת השנה. "לא יעלה על הדעת כי דווקא בימים של אתגרים ביטחוניים מורכבים ומלחמה תופסק האבטחה במוסדות החינוך", כתב, והוסיף כי צעד כזה "יפגע ישירות בביטחונם האישי של מאות אלפי תלמידים ובשקט הנפשי של הוריהם ומשפחותיהם".

גם השלטון המקומי הצטרף לאזהרות, והבהיר מוקדם יותר השבוע: "אנחנו חוזרים ומתריעים כי במציאות היום של מדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר, הורי התלמידים לא ישלחו את ילדיהם למוסדות החינוך ללא אבטחה". בהודעתו קרא השלטון המקומי למשרד לביטחון לאומי, למשרד החינוך ולמשרד האוצר "לשבת עוד היום, ללבן את הסוגיה ולמצוא פתרון כבר עכשיו, כדי לאפשר את פתיחתה של שנת הלימודים ב־1 בספטמבר". לדבריהם, "אין סיבה לחכות עד הרגע האחרון, הנושא דורש פתרון מיידי".