בראש הנעדרים מהעבודה ב'עם כלביא': אימהות לילדים קטנים, חרדיות ועצמאים

שיעור העובדים שנעדרו מעבודתם במהלך מבצע 'עם כלביא' זינק ב-7.9 נקודות האחוז, והקבוצות העיקריות שנעדרו היו נשים חרדיות ואימהות לילדים קטנים – כך עולה מניתוח של אגף אסטרטגיה ומדיניות במשרד העבודה שפורסם היום (רביעי). במשרד קראו לממשלה לנקוט מדיניות שתתמוך בהורים עובדים בעיתות חירום.

לפי הדו"ח, ההיעדרויות היו עיקר הפגיעה בשוק התעסוקה ובעובדים במהלך יוני 2025 בו נערך המבצע, בעוד שיעור האבטלה ירד ל-1.8% מכוח העבודה. עוד עולה מהדו"ח שעצמאים נעדרו מעבודתם בשיעור כמעט כפול משכירים.

הדו"ח בוחן את "שיעור התעסוקה המותאם", עובדים שהוצאו לחל"ת מוגדרים כמובטלים, ועובדים שנעדרו בשל שירות מילואים נחשבים כמועסקים. הנתונים מעובדים מתוך סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבוחן האם הנסקר עבד בחודש בו נערך הסקר.

מהניתוח עולה שהירידה הגבוהה בתעסוקה בלטה בקרב נשים חרדיות (11.1 נק' אחוז), ואימהות לילדים קטנים (6.5 נק') וככל הנראה נבעה מהמעבר ללמידה מרחוק והצורך בטיפול בילדים בבית. במשרד העבודה הדגישו כי "פערים אלו מחדדים את הצורך במדיניות תומכת להורים בתקופות חירום, אשר תאפשר להם לשמר רציפות תעסוקתית לצד אחריות הורית מוגברת".

עוד עולה מהדו"ח שהפגיעה לא הייתה מרוכזת רק באזורים שנפגעו פיזית: ירידה חדה במיוחד בשיעור התעסוקה המותאם נרשמה באשקלון (7.4 נק') אך באזורים כמו צפון-מזרח (גולן, צפת וכנרת) נרשמה דווקא עלייה בתעסוקה המותאמת (1.7 נק').

השפעה נוספת של המבצע היתה שכ-56,700 עובדים נעדרו מעבודתם ביוני עקב שירות מילואים – יותר מכפול לעומת החודשים שקדמו למבצע, בעקבות גיוס נרחב עם פרוץ מלחמת "עם כלביא".

עוד עולה מהדו"ח שעצמאים נעדרו מעבודתם מסיבות כלכליות בשיעור כמעט כפול משכירים (10.7% לעומת 5.3%), נתון הממחיש את רגישותם בתקופות חירום.

בבחינת ההשפעה לפי ענפים עולה שהפגיעה החריפה ביותר נרשמה בענף החינוך (51 אלף עובדים נעדרו) – עקב ביטול הלימודים פנים אל פנים במוסדות החינוך ומעבר ללמידה מרחוק; שירותי בריאות ורווחה (34 אלף נעדרו) והתעשייה (30.6 אלף נעדרו). לעומת זאת, ענף הבנייה כמעט ולא נפגע, ככל הנראה בשל מעמדו כענף חיוני, בניגוד לתחילת מלחמת חרבות ברזל, אז חלה בו ירידה חדה בעקבות מגבלות על כניסת עובדים פלסטינים וסגירת אתרי בנייה בעקבותיהן.

במשרד העבודה מעריכים שהפגיעה בשוק העבודה בעקבות המבצע הייתה "זמנית בלבד". לדברי החוקרים, "התאוששות צפויה כבר ביולי, אך יש לעקוב אחר השפעות המבצע גם בחודשים הקרובים".