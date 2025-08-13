פעוט בן שנתיים שלא חוסן נגד חצבת נפטר לאחר אשפוז ממושך

משרד הבריאות עדכן היום (רביעי) כי ילד בן כשנתיים, שלא חוסן נגד חצבת, נפטר לאחר אשפוז ממושך בבית החולים, במהלכו היה מחובר למכונת אקמו. הילד חלה כחלק מהתפרצות החצבת שנמשכת בישראל בשלושת החודשים האחרונים.

לפי נתוני המשרד, מאז תחילת ההתפרצות אובחנו 503 חולים בחצבת, מהם 187 חולים פעילים. מרבית המקרים שאובחנו לאחרונה הגיעו מאזור ירושלים ובית שמש. נכון להיום מאושפזים 12 ילדים, כולם מתחת לגיל 6, מתוכם שלושה בטיפול נמרץ ואחד מחובר לאקמו. כל הילדים המאושפזים אינם מחוסנים, למעט שניים שסטטוס החיסון שלהם עדיין בבדיקה.

עוד עולה מהנתונים כי 81% מהחולים הם ילדים, ורובם לא חוסנו כלל. במשרד הבריאות מדגישים כי מחלת החצבת היא המחלה הזיהומית המדבקת ביותר, וכי שיעור הכיסוי החיסוני הנדרש למניעת התפשטות עומד על 95%. ירידה בשיעור המתחסנים כפי שמתרחשת בישראל בשנים האחרונות עלולה להביא להתפרצויות קשות, כפי שנרשם גם במדינות אירופה ומדינות נוספות בעולם.

המשרד קורא להורים להשלים בהקדם את חיסוני השגרה של ילדיהם, ובפרט את החיסון נגד חצבת. סטטוס החיסונים ניתן לבדיקה בפנקס החיסונים הדיגיטלי באתר האישי הממשלתי. במשרד ממליצים למי שמרגישים תסמינים להימנע מהגעה לאירועים רבי משתתפים, ובמקרה הצורך לתאם מראש הגעה למרפאה או למיון ולעדכן את הצוות הרפואי.

לתיאום תור ניתן לפנות למוקד קול הבריאות *5400 או לקופות החולים.