חייל בחופשה ירה למוות בפלסטיני ליד שכם; צה״ל: ״בוצע יידוי אבנים וניסיון חטיפת נשק״

הפלסטינים דיווחו היום (רביעי) על הרוג מירי בעיירה דומא שליד שכם, במסגרת עימותים. בתיעוד שהפיצו הפלסטינים מהאירוע ההרוג נראה משליך אבן לעבר החייל – ואז נורה. על פי הדיווחים, ההרוג הוא ת'מין דוואבשה.

בצה"ל אישרו כי האירוע התרחש במהלך עבודות הנדסיות אזרחיות – וכי עשרות מחבלים פלסטינים יידו אבנים לעבר חייל לא בתפקיד ולעבר אזרח ישראלי. בצבא הוסיפו כי החייל ירה באוויר תחילה – ולאחר המשך יידוי האבנים ירה "להסרת איום".

"המחבלים ניסו בהמשך לחטוף לחייל את נשקו", נכתב בהודעת בצה"ל. "עם קבלת הדיווח, כוחות נוספים של צה"ל קפצו לנקודה, האירוע הסתיים. כתוצאה מיידוי האבנים האזרח והחייל נפצעו באורח קל וקיבלו טיפול רפואי בנקודה".