פלסטיני נעצר באתר בנייה ברעננה בחשד שתכנן לבצע פיגוע בעיר

שוטרי מחוז המרכז, בסיוע לוחמי יס"מ, עצרו בצהריים (יום רביעי) חשוד שהתכוון לבצע פיגוע ברעננה. החשוד, תושב טול כרם, נתפס לאחר שדיווחים על המצוד אחריו התפרסמו והובילו לבהלה בעיר, עד שאותר לבסוף באתר בנייה.
מהמשטרה נמסר כי "שוטרי מרחב שרון בשילוב לוחמי יס"מ המרחב ניהלו בשעה האחרונה סריקות מבצעיות אחר תושב טול כרם החשוד בכוונה לבצע עבירה ביטחונית בשטחי ישראל. במסגרת סריקות והפעלת אמצעים טכנולוגיים שונים, הצליחו השוטרים לאתר את החשוד באזור רעננה ולעצור אותו באתר בנייה, כאשר בהמשך יועבר לחקירה לבחינת הרקע".
בתום סריקות מבצעיות, שוטרי מחוז מרכז עצרו לפני זמן קצר תושב איו"ש באתר בנייה ברעננה, בחשד למעורבות בתכנון עבירה בטחונית
שוטרי מרחב שרון בשילוב לוחמי יס"מ ניהלו בשעה האחרונה סריקות מבצעיות אחר תושב טול כרם החשוד בכוונה לבצע עבירה בטחונית בשטחי ישראל. בתום סריקות והפעלת אמצעים… pic.twitter.com/b7HcGE3qK9
— משטרת ישראל (@IL_police) August 13, 2025