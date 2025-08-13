דבר העובדים בארץ ישראל
יום רביעי י"ט באב תשפ"ה 13.08.25
histadrut
צבא וביטחון

פלסטיני נעצר באתר בנייה ברעננה בחשד שתכנן לבצע פיגוע בעיר

החשוד, שוהה בלתי חוקי מטול כרם, נתפס לאחר סריקות של המשטרה. דיווחים בקבוצות שונות בווטסאפ על הימצאות מחבל בעיר עוררו בהלה בקרב התושבים | כוחות יס״מ ושיטור עצרו אותו והוא הועבר לחקירה

רגע המעצר של פלסטיני מטול כרם באתר בנייה ברעננה, בחשד שתכנן לבצע פיגוע בעיר (צילום: דוברות המשטרה)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
עדכון אחרון: 13.08.2025 | 19:27
    שוטרי מחוז המרכז, בסיוע לוחמי יס"מ, עצרו בצהריים (יום רביעי) חשוד שהתכוון לבצע פיגוע ברעננה. החשוד, תושב טול כרם, נתפס לאחר שדיווחים על המצוד אחריו התפרסמו והובילו לבהלה בעיר, עד שאותר לבסוף באתר בנייה.

    מהמשטרה נמסר כי "שוטרי מרחב שרון בשילוב לוחמי יס"מ המרחב ניהלו בשעה האחרונה סריקות מבצעיות אחר תושב טול כרם החשוד בכוונה לבצע עבירה ביטחונית בשטחי ישראל. במסגרת סריקות והפעלת אמצעים טכנולוגיים שונים, הצליחו השוטרים לאתר את החשוד באזור רעננה ולעצור אותו באתר בנייה, כאשר בהמשך יועבר לחקירה לבחינת הרקע".

