יום רביעי י"ט באב תשפ"ה 13.08.25
חברה במלחמה

"כדורגל מחבר בין דתות": טורניר נוער במגרש במג'דל שמס שבו פגע הטיל

המכון היהודי-ערבי של ההסתדרות ומתנ"ס אבו-גוש ארגנו את טורניר 'בועטים את הגזענות' כדי להפיג מתח שנוצר בין המוסלמים לדרוזים על רקע המתרחש בסוריה, ולהנציח את 12 הילדים והנערים שנספו בפגיעת הטיל לפני כשנה

טורניר 'בועטים את הגזענות' במג'דל שמס (צילום: המכון היהודי-ערבי של ההסתדרות)
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
עדכון אחרון: 13.08.2025 | 21:38
נושאים קשורים:

    מגרש הכדורגל במג'דל שמס, שבו לפני נהרגו כשנה 12 ובני נוער בפגיעת טיל חיזבאללה, אירח ביום ראשון האחרון טורניר כדורגל למאבק בגזענות. בטורניר, שנערך תחת הכותרת 'בועטים את הגזענות', השתתפו בני נוער יהודים, מוסלמים ודרוזים.

    קבוצת אבו גוש-בית שמש שיחקה נגד הקבוצה המקומית ממג'דל שמס.

    את הטורניר ארגנו המכון היהודי-ערבי של ההסתדרות ומתנ"ס אבו-גוש בהובלת מוחמד עיסא ג'אבר, על רקע המתיחות בין מוסלמים לדרוזים בעקבות מעשי הטבח והעימותים בין כוחות חמושים בסוריה. טורניר הכדורגל נועד להפיג את המתח, וכן להנציח את זכר הנספים בפגיעת הטיל ב-27 ביולי 2024.

    ראש מועצת מג'דל שמס דולן אבו סאלח היה בקהל, וכמוהו גם משלחת סטודנטים מצרפת.

    "הכדורגל מחבר בין דתות ומרכך מתיחויות" אמר מנכ"ל המכון היהודי ערבי, שאדי קבלאן. "מרגש לראות את ההזדהות מצד יהודים ומוסלמים עם בני העדה הדרוזית, שעוברים ימים לא פשוטים. מדינת ישראל היא המקום הטוב ביותר עבור מיעוטים ואנו גאים על כך".

    תגיות:
