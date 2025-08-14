דבר העובדים בארץ ישראל
  • 29.8°תל אביב
מזג האוויר

יותר מ-50 מעלות באילת: גל החום הקיצוני יימשך

טמפרטורות גבוהות מאוד צפויות גם בעמקי הצפון, בשפלה, בנגב ובערבה | בסוף השבוע תורגש ירידה קלה במידות החום, אך עומסי החום הכבדים יימשכו ברוב אזורי הארץ

רוחצים בבריכה מאולתרת בביתר עילית (צילום: חיים גולדברג/פלאש90)
עדכון אחרון: 14.08.2025 | 7:08
נושאים קשורים:

    גל החום הקיצוני יימשך גם היום (חמישי) ברחבי הארץ, עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל ועומסי חום כבדים עד קיצוניים. החום הכבד יורגש בעיקר בעמקי הצפון, בשפלה, בנגב, בערבה ובאזור אילת, שם צפויות טמפרטורות שיא של 51-48 מעלות. במישור החוף ישרור חום כבד והביל, עם לחות גבוהה במיוחד. עומסי החום החריגים צפויים מ-11:00 עד 18:00, והציבור מתבקש להימנע משהייה ממושכת בחוץ במהלך שעות אלו.

    מחר ובשבת תורגש ירידה קלה במידות החום, אך עומסי החום הכבדים יימשכו ברוב אזורי הארץ. קיים חשש לשריפות, בעיקר בצפון, וייתכנו גשמים מקומיים בשעות הלילה.

    ישראל חוותה בימים האחרונים גל חום מהקיצוניים בתולדותיה. הטמפרטורות שנמדדו שברו שיאים של עשרות שנים. באילת נמדדו 51.5 מעלות, ובאזורים נוספים, בהם הנגב, הערבה ובית שאן, נרשמו שיאי חום היסטוריים. משרד הבריאות התריע מפני סכנת מכת חום והמליץ לרבות על מנוחה בצל ושימוש במיזוג אוויר.

    הקלה הדרגתית צפויה בתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות שתורגש בעיקר באמצע השבוע. גל החום ייחלש, אך הטמפרטורות יישארו מעט גבוהות מהממוצע לעונה.

    הטמפרטורות הצפויות היום והלילה:
    תל אביב – 33-27
    ירושלים – 39-26
    חיפה – 32-26
    באר שבע – 40-25
    אילת – 48-35
    ראשון לציון – 36-27
    פתח תקווה – 35-26
    אשדוד – 39-30
    נתניה – 33-27
    בני ברק – 36-27

    נרשמת!