יום חמישי כ' באב תשפ"ה 14.08.25
חינוך ורווחה

ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה בתיכונים: "משרד החינוך ביטל הסכמים ופוגע במורים"

ההודעה על הסכסוך תאפשר לארגון לנקוט עיצומים בפתיחת שנת הלימודים | בארגון טוענים שמשרד החינוך התנער מהסכם למעבר ל-5 ימי לימוד ומונע פרישה מוקדמת של מורים שחוקים, ומוחים על ניכוי כפול משכרם של חלק ממורי חטיבות הביניים

יו"ר ארגון המורים העל יסודיים רן ארז בדיון בוועדה לביקורת המדינה (צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת)
מיכל מרנץ
מיכל מרנץ
כתבת חינוך
עדכון אחרון: 14.08.2025 | 11:34
ארגון המורים העל-יסודיים הכריז על סכסוך עבודה ארצי של מורי התיכונים בשל "פגיעה חמורה בתנאי העבודה של המורים". המהלך יאפשר לארגון לנקוט עיצומים בפתיחת שנת הלימודים הקרובה ב-1 בספטמבר.

לטענת הארגון, משרד החינוך ביטל באופן חד צדדי הסכם עם הארגון בדבר מעבר מערכת החינוך ל-5 ימי לימוד בשבוע וביצוע שעות שהייה מהבית. עוד מוחים בארגון על מניעת פרישה מוקדמת של מורים שחוקים ממערכת החינוך, דבר לטענת הארגון "יוצר אנדרלמוסיה גדולה" במערכת החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים. בארגון טוענים גם ל"מניעת השתלמותם של מורים על ידי משרד החינוך", ופגיעה בשכרם ובתנאי עבודתם כתוצאה מכך.

בארגון טוענים גם שמורים שמלמדים בחטיבות הביניים אך מקבלים את שכרם מהבעלויות (כמו אורט, עמל וכדומה) משלמים ניכוי כפול משכרם, בעקבות החלטת הממשלה על קיצוץ בסקטור הציבורי. עם זאת, ארגון המורים אינו הארגון היציג של מורי חטיבות הביניים, שמאוגדים בהסתדרות המורים.

יו"ר הארגון, רן ארז, אמר עם הכרזת הסכסוך: "משרד האוצר ממשיך להתעלל במורים ואין זה פלא שכל כך הרבה מורים בורחים ממערכת החינוך".

