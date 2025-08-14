חברות התרופות והציוד הרפואי בישראל יסייעו לדרוזים בסוריה

חברות התרופות בישראל יסייעו בציוד לדרוזים בסוריה, כך סוכם השבוע במפגש חירום של ראשי העדה הדרוזית, בראשות מנהיג העדה השיח' מואפק טריף, עם ראשי חברות התרופות והציוד הרפואי בישראל. המפגש התקיים במשרדי חברת שראל בנתניה, בשל השיחות על פתיחת מסדרון הומניטרי לסיוע לדרוזים בא-סווידא.

השיח' טריף, אבי בוסקילה, מנכ"ל שראל, ושלמה גרופמן, יו"ר החברה, יזמו את המפגש במטרה לספק בדחיפות תרופות וציוד רפואי לעשרות אלפי דרוזים שזקוקים לטיפול רפואי קריטי ונצורים בהר הדרוזים.

ראשי העדה הציגו לנוכחים סרטונים ועדויות מהנעשה בא-סווידא ואמרו כי 700 אלף דרוזים עדיין נמצאים במצור קשה ביותר ללא מים, תרופות ומזון.

המשתתפים בכנס הביעו זעזוע מהמציאות שהוצגה והחליטו שהחמ"ל הרפואי שהקים השיח' טריף בשיתוף אנשי רפואה בכירים בני העדה ימפה את הצרכים ויעבירם לבוסקילה. הוא ירכז פורום של מנהלי חברות התרופות והציוד הרפואי כדי שכל חברה לפי יכולתה תתגייס ותסייע בהתנדבות לדרוזים.

השיח' טריף פנה בסיום המפגש בהתרגשות רבה לבוסקילה ולגרופמן והביע את תודתו על הארגון המהיר והמדהים של המפגש. השיח' טריף אמר שהוא נרגש מהנוכחות המכובדת, מהמילים החמות ומהכתף החמה שקיבלו במפגש ראשי העדה, ומראשי החברות המובילות ומנהלי בתי החולים שהגיעו למפגש הדחוף, ואמר שהם יוצאים מעודדים ומלאי תקווה.

בוסקילה: "ערכנו היום מפגש משמעותי במטרה לסייע בהקדם לאחינו הדרוזים בסוריה. לבקשת ראשי העדה הדרוזית בישראל, דנו בדרכי פעולה אפשריות ואופרטיביות. תודה לראשי חברות התרופות והציוד הרפואי ולמנהלי בתי החולים שהגיעו מהרגע להרגע כאיש אחד וכן לכל המשתתפים. אני מייחל לימים טובים יותר, שהחטופים יחזרו הביתה, שהחיילים יחזרו בשלום ושהדרוזים בסוריה יזכו ליהנות ממקום מבטחים".

במפגש נכחו פרופ' סלמאן זרקא, מנהל המרכז הרפואי זיו בצפת; פרופ' באדר טריף, מנהל המרכז הרפואי קפלן; פרופ' משה רווח, יו"ר עמותת בתי החולים הממשלתיים; יוסי אפק, מנכ"ל קונצרן טבע ישראל; דורון שליט, מנכ"ל חברת התרופות הגלובלית CSL; אבירם סושרד, מנכ״ל פיליפס מדיקל ישראל; דניאל לב, מנכ"ל קבוצת שיאון מדיקל; טלי שכטר, מנכ"לית אמ"י טכנולוגיות; רן צימבליסטה, מנכ״ל סביון; דוד סולטן, מנכ"ל דין דיאגנוסטיקה; בועז יחזקאל, מנכ"ל חברת מדטכניקה והיילקס; עמי לפידות, יו"ר קבוצת לפידות מדיקל; חיים ברסלאואר, מנכ"ל קבוצת ברסלאואר; שוקי כץ, יו"ר חברת צמ"ל; נגה קינן, יו"ר פורום ראשי החברות במשק; פרופ׳ דבור זיאד, פרמקולוג בכיר; ד"ר נועם יהודאי, מנהל המרכז הרפואי צפון פוריה ורופאים בכירים נוספים.