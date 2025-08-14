מאות חברות וארגונים יאפשרו לעובדים לשבות למען החזרת החטופים ביום א'

מאות חברות, ארגונים ומוסדות אקדמיים הודיעו כי יאפשרו לעובדיהם להשתתף ב"שביתה העממית" בראשון הקרוב נגד המשך המלחמה ברצועת עזה ובקריאה להחזרת החטופים. רשימה של הארגונים מתפרסמת באתר 'ריסטארט ישראל'. עם זאת, השירותים החיוניים לציבור כמו מערכות הבריאות, חנויות, תחבורה ציבורית ועוד יפעלו כסדרם.

ברוב מקומות העבודה, משמעות הודעת התמיכה בשביתה אינה הפסקה מוחלטת של פעילות הארגון, אלא מתן אפשרות לעובדים שרוצים בכך להצטרף להפגנות ואירועי הזדהות ומחאה. יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד הודיע כי ההסתדרות תומכת בשביתה אך לא תשבית את המשק, וקרא לכלל ראשי האיגודים, המרחבים והוועדים לפעול כדי לאפשר לעובדים להשתתף במחאה, לצד תמיכה ארגונית ומשאבית של ההסתדרות. גם בהסתדרות הרפואית קראו לרופאים המעוניינים להשתתף לעשות זאת בתיאום עם הממונים עליהם.

בין החברות שהודיעו שיאפשרו לעובדיהן להשתתף בשביתה: חברת צים, קניוני ביג, ותנובה – ביחס לעובדי מטה החברה בלבד; עשרות חברות הייטק בהן אמדוקס, ויקס, ופלייטיקה; משרדי עורכי דין בהם מיתר, נבות תל צור ופירון; חברות שוק ההון בהן אלטשולר שחם, פיטנגט ו-IBI; וארגונים בהם התנועה הקיבוצית, התנועה הרפורמית, לשכת עורכי הדין והתנועה לאיכות השלטון. ויש גם עסקים שיסגרו לחלוטין את שעריהם, כמו רשת מסעדות בוקה בתל אביב ורשת בתי הקולנוע לב.

גם מוסדות אקדמיים רבים הודיעו שיאפשרו לעובדיהם להשתתף במחאות, בהם אוניברסיטת בן גוריון, חיפה, הטכניון, העברית, בר אילן, רייכמן, מכון ויצמן והאוניברסיטה הפתוחה, והמכללות האקדמיות – שנקר, בצלאל, סמינר הקיבוצים, האקדמית תל אביב יפו, המסלול האקדמי המכללה למנהל, האקדמית רמת גן, הקריה האקדמית אונו, האקדמית עמק יזרעאל, אפקה ומכללת קיי. רוב המוסדות הודיעו שבחינות וקורסים יתקיימו כסדרם, אך עובדים יוכלו להשתתף באירועי ההזדהות באישור הממונים עליהם, וכן כי ראשי המוסדות ישתתפו בעצמם באירועים. במכללה האקדמית אונו הודיעו כי תתקיים למידה מרחוק בלבד. שר החינוך יואב קיש דרש אתמול ממנהלי המוסדות האקדמיים לנכות שכר לעובדים שלא יגיעו לעבודתם, אך כאמור, המוסדות עצמם קראו לעובדים להיעדר רק באישור של הממונה עליהם.

בעשרות רשויות ברחבי הארץ הודיעו ראשי הרשות שיקדישו את יומם לפעילות הזדהות ודרישה להשבת החטופים. בין הרשויות שראשיהן הודיעו על תמיכה בשביתה: עיריית תל אביב, חיפה, ראשון לציון, אשדוד, רמת גן, רחובות, נתניה, גבעתיים, נהריה, נשר, קרית אונו, קרית גת, הוד השרון, בת ים ואור יהודה. המועצות האזוריות שער הנגב ואשכול בעוטף עזה ישבתו, בעיריית הוד השרון לא תהיה קבלת קהל. המועצה האזורית הגליל העליון תאפשר לעובדיה להשתתף באירועי המחאה ואף תארגן מפגשים והסעות לאירועים השונים.