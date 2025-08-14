רשות המיסים: נפתחה המערכת להגשת תביעות על אובדן הכנסות משכר דירה בשל פגיעת טיל איראני

רשות המיסים תפצה משכירים על אובדן הכנסות בעקבות נזק שנגרם לנכסים שלהם במבצע עם כלביא. קרן הפיצויים של מס רכוש הודיעה הבוקר (חמישי) על פתיחת המערכת המקוונת להגשת תביעות בגין אובדן הכנסות משכר דירה בשל נזק ישיר ממתקפות טילים של איראן במהלך המבצע. לפיצויים זכאים בעלי דירות פרטיים (לא עסקים), אשר בבעלותם דירות מגורים או נכסים מסחריים (מחסן, חנות וכו') שנפגעו מהלחימה ועונים על הקריטריונים הבאים:

הדירה הייתה מושכרת ביום שקרה הנזק, או בשלושת החודשים שקדמו ליום הנזק.

בשל נזק המלחמה לא ניתן להשתמש בדירה לתקופה של חודש לפחות.

הוכח לקרן הפיצויים שלא שולם שכר הדירה לבעלים בשל תקופת השיקום.

התביעה הוגשה עד שלושה חודשים מיום הפגיעה בנכס.

על פי הודעת מס ההכנסה, בעלי דירות שעומדים בתנאים לקבלת הפיצויים יהיו זכאים לסכום חודשי השווה לשכר הדירה האחרון ששולם עבור הנכס, למשך תקופת השיקום כפי שהגדירה עבורם קרן הפיצויים. ככל שיש דיירים מפונים בדירה שממשיכים לשלם עליה שכר בזמן שהם מפונים על חשבון המדינה, בעל הדירה לא יהיה זכאי לפיצויים בגין אובדן הכנסות משכר דירה.

גם בעלי דירות שהם עסקים זכאים לפיצויים בגין אובדן הכנסות לעסק משכר דירה כחלק מהפיצויים הניתנים כבר לעסקים, במסלול הוצאות מזכות למבצע עם כלביא. במסלול זה זכאים כל העסקים בארץ שמחזור העסקאות שלהם גבוה מ-12 אלף שקלים ונמוך מ-400 מיליון שקלים, לפיצויים עבור החודשים מאי-יוני 2025. עסקים שנפגעו ישירות מירי טילים זכאים לפיצויים עד שישה חודשים מהיום שבו נגרם הנזק.