דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום חמישי כ' באב תשפ"ה 14.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
33.8°תל אביב
  • 37.5°ירושלים
  • 33.8°תל אביב
  • 33.5°חיפה
  • 32.6°אשדוד
  • 39.8°באר שבע
  • 47.5°אילת
  • 41.8°טבריה
  • 37.5°צפת
  • 37.2°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
בעולם

חמאס נוסף לרשימת הארגונים הנוקטים אלימות מינית; מזכ"ל האו"ם: גם ישראל עלולה להיכלל בה

המזכ"ל אנטוניו גוטרש, שסירב בשנה שעברה להכניס את חמאס לרשימה השחורה, דרש משגריר ישראל באו"ם דני דנון לנקוט שורת צעדים, ואיים כי אם ישראל לא תפעל בנושא היא תוכנס לרשימה | דנון: "המזכ"ל מאמץ האשמות חסרות בסיס שנשענות על פרסומים מגמתיים"

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש (צילום: Photo by Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)
מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש (צילום: Photo by Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)
אוריאל לוי
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 14.08.2025 | 14:46
נושאים קשורים:

האו"ם קובע לראשונה כי חמאס ביצע מעשי אונס או צורות אחרות של אלימות מינית באופן מאורגן, בדו"ח השנתי על אלימות מינית בסכסוכים שיגיש היום (חמישי) מזכ"ל הארגון אנטוניו גוטרש למועצת הביטחון. הדו"ח החדש מתייחס בפירוט לאלימות מינית במלחמה בין ישראל לחמאס. גוטרש שלח שלשום מכתב לשגריר ישראל באו"ם דני דנון, שבו הזהיר כי אילולא תנקוט ישראל שורת צעדים, היא תוכנס לרשימת המדינות והארגונים המשתמשים באלימות מינית בדו"ח האלימות המינית שיפורסם ביוני 2026.

כבר בתחילת 2024 דיווחה שליחת מזכ״ל האו״ם המיוחדת לנושא אלימות מינית בסכסוכים, פרמילה פטן, על פשעי המין של חמאס במתקפת 7 באוקטובר, אולם חמאס לא הוכלל בדו"ח המדינות והארגונים האלימים מינית שפורסם חודשים לאחר מכן, רבות בשל התנגדות גוטרש. היום יוגש הדו"ח המלא, המפרט את כל החשדות נגד כל אחד מהארגונים והמדינות המשתמשים באלימות מינית, לכל חברות העצרת הכללית של האו"ם ולמועצת הביטחון.

משרד החוץ: "הכללת ארגון חמאס ברשימה השחורה היא חותמת בינלאומית של אשמה בעבירה חמורה במיוחד במשפט הבינלאומי, במדרג אחד עם פשעי מלחמה ועבירות נגד האנושות.

"פשעי המין הללו לא נפסקו, ואנו יודעים כי מחבלי חמאס מתעללים מינית בחטופים. לכן אנו ממשיכים לדרוש ממדינות העולם להביא לשחרור מיידי של כלל החטופים ולפרק את חמאס מנשקו".

חשדות גם נגד ישראל

במכתב ששלח גוטרש לשגריר דנון נכתב כי קיימת "דאגה חמורה" למידע מהימן על אלימות מינית מצד כוחות הביטחון הישראליים נגד פלסטינים בכמה בתי כלא, מתקן מעצר ובסיס צבאי, ובכלל זה מתקני שדה תימן.

עוד נכתב כי בשל סירובה של ישראל לאפשר גישה לפקחי האו"ם למתקני המעצר, הארגון מתקשה לקבוע חד-משמעית דפוסים ומגמות, אך מתריע על "חשש משמעותי" מהימצאות דפוסי אלימות מינית מתועדים. גוטרש דרש שורת צעדים מיידיים: הוראות פיקוד ברורות נגד אלימות מינית, מנגנוני אכיפה וענישה, חקירת כל תלונה אמינה, התחייבויות אישיות של מפקדים ומתן גישה חופשית לאו"ם למתקני הכליאה. הוא הדגיש כי בתקופת הדיווח הבאה ייבחן אם ישראל יישמה את הצעדים, והדבר ישפיע ישירות על ההחלטה אם להכניס את ישראל לרשימה השחורה בדו"ח הבא שיוגש בעוד שנה.

דנון: "המזכ"ל בוחר שוב לאמץ ככתבן וכלשונן האשמות חסרות בסיס, שנשענות על פרסומים מגמתיים. על האו"ם להתמקד בפשעי המלחמה המזעזעים של חמאס ובשחרור כל החטופים. ישראל לא תירתע מהגנה על אזרחיה ותמשיך לפעול על פי החוק הבינלאומי".

משרד החוץ הודיע כי הוא פועל לסכל ולהפריך את ההכפשות השקריות בנושא פשעי מין שמופצות נגד ישראל, וממשיך להיאבק בעלילות הדם שמופצות בנושא.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!