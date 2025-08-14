חמאס נוסף לרשימת הארגונים הנוקטים אלימות מינית; מזכ"ל האו"ם: גם ישראל עלולה להיכלל בה

האו"ם קובע לראשונה כי חמאס ביצע מעשי אונס או צורות אחרות של אלימות מינית באופן מאורגן, בדו"ח השנתי על אלימות מינית בסכסוכים שיגיש היום (חמישי) מזכ"ל הארגון אנטוניו גוטרש למועצת הביטחון. הדו"ח החדש מתייחס בפירוט לאלימות מינית במלחמה בין ישראל לחמאס. גוטרש שלח שלשום מכתב לשגריר ישראל באו"ם דני דנון, שבו הזהיר כי אילולא תנקוט ישראל שורת צעדים, היא תוכנס לרשימת המדינות והארגונים המשתמשים באלימות מינית בדו"ח האלימות המינית שיפורסם ביוני 2026.

כבר בתחילת 2024 דיווחה שליחת מזכ״ל האו״ם המיוחדת לנושא אלימות מינית בסכסוכים, פרמילה פטן, על פשעי המין של חמאס במתקפת 7 באוקטובר, אולם חמאס לא הוכלל בדו"ח המדינות והארגונים האלימים מינית שפורסם חודשים לאחר מכן, רבות בשל התנגדות גוטרש. היום יוגש הדו"ח המלא, המפרט את כל החשדות נגד כל אחד מהארגונים והמדינות המשתמשים באלימות מינית, לכל חברות העצרת הכללית של האו"ם ולמועצת הביטחון.

משרד החוץ: "הכללת ארגון חמאס ברשימה השחורה היא חותמת בינלאומית של אשמה בעבירה חמורה במיוחד במשפט הבינלאומי, במדרג אחד עם פשעי מלחמה ועבירות נגד האנושות.

"פשעי המין הללו לא נפסקו, ואנו יודעים כי מחבלי חמאס מתעללים מינית בחטופים. לכן אנו ממשיכים לדרוש ממדינות העולם להביא לשחרור מיידי של כלל החטופים ולפרק את חמאס מנשקו".

חשדות גם נגד ישראל

במכתב ששלח גוטרש לשגריר דנון נכתב כי קיימת "דאגה חמורה" למידע מהימן על אלימות מינית מצד כוחות הביטחון הישראליים נגד פלסטינים בכמה בתי כלא, מתקן מעצר ובסיס צבאי, ובכלל זה מתקני שדה תימן.

עוד נכתב כי בשל סירובה של ישראל לאפשר גישה לפקחי האו"ם למתקני המעצר, הארגון מתקשה לקבוע חד-משמעית דפוסים ומגמות, אך מתריע על "חשש משמעותי" מהימצאות דפוסי אלימות מינית מתועדים. גוטרש דרש שורת צעדים מיידיים: הוראות פיקוד ברורות נגד אלימות מינית, מנגנוני אכיפה וענישה, חקירת כל תלונה אמינה, התחייבויות אישיות של מפקדים ומתן גישה חופשית לאו"ם למתקני הכליאה. הוא הדגיש כי בתקופת הדיווח הבאה ייבחן אם ישראל יישמה את הצעדים, והדבר ישפיע ישירות על ההחלטה אם להכניס את ישראל לרשימה השחורה בדו"ח הבא שיוגש בעוד שנה.

דנון: "המזכ"ל בוחר שוב לאמץ ככתבן וכלשונן האשמות חסרות בסיס, שנשענות על פרסומים מגמתיים. על האו"ם להתמקד בפשעי המלחמה המזעזעים של חמאס ובשחרור כל החטופים. ישראל לא תירתע מהגנה על אזרחיה ותמשיך לפעול על פי החוק הבינלאומי".

משרד החוץ הודיע כי הוא פועל לסכל ולהפריך את ההכפשות השקריות בנושא פשעי מין שמופצות נגד ישראל, וממשיך להיאבק בעלילות הדם שמופצות בנושא.