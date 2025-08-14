טראמפ ייפגש עם פוטין באלסקה בניסיון לקדם הסכם עם אוקראינה

נשיאי ארצות הברית, דונלד טראמפ, ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין צפויים להיפגש מחר (שישי) באלסקה. השניים יערכו את הפגישה ב-11:30 לפי שעון מקומי וב-22:30 לפי שעון ישראל. זוהי פגישתם הראשונה של הנשיאים מאז חזר טראמפ לבית הלבן.

הנשיא האמריקני שוחח אמש עם מנהיגי אוקראינה ואירופה בטלפון לקראת המפגש המתוכנן. טראמפ אמר למנהיגי אירופה כי לא ייתן לפוטין "הזדמנות שנייה" אם הנשיא הרוסי לא ייתן את "התשובות שארצות הברית מעוניינת לקבל", אך שמר על עמימות בנוגע למה הן התשובות שהוא מבקש. "במידה שהפגישה תהיה טובה, נקיים פגישה שנייה מהירה, שתכלול את פוטין ואת זלנסקי", אמר טראמפ. אם כי בקרמלין מתעקשים שפגישה עם נשיא אוקראינה תהיה על הפרק רק אחרי שיגובש הסכם לסיום המלחמה.

זלנסקי ומנהיגי אירופה חוששים שהוא יקבל את תנאיו של פוטין לסיום המלחמה, אחרי שאמר בימים האחרונים שעל הצדדים יהיה לערוך "חילופי שטחים" – מהלך שמנהיגי אוקראינה ואירופה מתנגדים לו.

נשיא צרפת עמנואל מקרון העיד הבוקר כי טראמפ אמר שארצות הברית וכל בעלות הברית שרוצות בכך צריכות לקחת חלק בערבויות הביטחוניות לאוקראינה, אך הוא פסל מעורבות של נאט"ו בערבויות הביטחוניות, כך דווח בסוכנויות הידיעות.

הטלגרף הבריטי דיווח כי טראמפ צפוי להציע לפוטין שורה של הטבות כלכליות במסגרת הסדר לסיום המלחמה, בהן ייצוא משאבי הטבע של אלסקה לרוסיה והסרת חלק מהסנקציות על תעשיית התעופה הרוסית, שנפגעה קשות בשנים האחרונות. באלסקה יש מחצבים רבים והיא קרובה מאוד למזרח רוסיה, שם יש תעשיות, ככה שנתיב הייצוא יכול להיות חיוני ומועיל לרוסיה.

פוטין יזם את הפסגה עם טראמפ במהלך פגישתו עם השליח המיוחד סטיב וויטקוף מוקדם יותר החודש, שנערכה על המטרה לעכב את הסנקציות החדשות שוושינגטון התכוונה להטיל על מוסקבה. באירופה ובאוקראינה חוששים שהמפגש נועד לרכך את טראמפ ולמשוך זמן, בשעה שצבא רוסיה הצליח להגביר את קצב התקדמותו בכיבוש מזרח אוקראינה.

זלנסקי, שנזהר מעימותים פומביים עם טראמפ לאחר שסולק מהבית הלבן בפברואר, הבהיר השבוע שאוקראינה לא מוכנה לוותר על שטחיה הריבוניים. הוא גם הביע ספק מנכונותו של פוטין לעצור את המלחמה בצל ההתפתחויות בשדה הקרב, והזהיר כי הצבא הרוסי מרכז כוחות במטרה להגביר את המתקפה הקרקעית במזרח אוקראינה.

"אמרתי לעמיתיי, נשיא ארצות הברית וחברינו האירופאים, שפוטין בהחלט לא רוצה שלום", אמר זלנסקי אמש, לאחר שיחת טלפון משותפת שקיים עם מנהיגי אירופה והנשיא טראמפ. הבוקר הודיע הנשיא האוקראיני, המתארח כעת בלונדון, כי אוקראינה תקבל משלוח משמעותי של כלי נשק אמריקני בשווי 1.5 מיליארד דולר, שנרכש עבור אוקראינה בכספן של מדינות אירופה.

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, שאירח את זלנסקי אתמול בברלין, אמר כי אוקראינה מוכנה לנהל משא ומתן "על סוגיות טריטוריאליות", אך הדגיש כי הכרה משפטית בכיבושים רוסיים "לא תעלה על הפרק". לפי מזכ"ל נאט"ו ההולנדי, מארק רוטה, "הכדור כעת במגרש של פוטין".

פוטין אמר הבוקר לקראת נסיעתו לאלסקה, כי "ארצות הברית עושה מאמץ כנה ואמיתי למצוא פתרון למלחמה באוקראינה". כך שודר בתקשורת הרוסית, מתוך ישיבה סגורה שנערכה הבוקר במוסקבה לצמרת הביטחונית של מוסקבה.