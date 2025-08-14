משחקי העולם בסין: יוליה סצ'קוב וג'ודה אוסייד זכו במדליות זהב בקיקבוקס

יוליה סצ'קוב וג'ודה אוסייד זכו היום (חמישי) בשתי מדליות זהב ופולינה גרוסמן זכתה במדליית הכסף, בתחרויות הגמר בענף הקיקבוקס במשחקי העולם הנערכים בצ'נגדו שבסין.

אלופת אירופה יוליה סצ'קוב בת ה-27 (עד 52 ק"ג) התחרתה בגמר מול יריבתה הצ'כית המיתולוגית, אלופת העולם קלרה סטרנדובה, שלה מאזן כמעט מושלם בקריירה (כ-97% ניצחונות). לסטרנדובה נרשמו בדרך ארבעה הפסדים, שלושה מהם לסצ'קוב. בקרב בגמר, סצ'קוב הפגינה שליטה מוחלטת והובילה בכל שלושת הסיבובים עד סופו.

סגן אלוף העולם וסגן אלוף אירופה ג'ודה אוסייד בן ה-25 (עד 75 ק"ג) זכה במדליית הזהב במשחקי העולם אחרי גמר צמוד ומותח, שהוכרע בסיבוב השלישי והאחרון. פולינה גרוסמן בת ה-26 (עד 72 ק"ג) עלתה לזירה מול הקיקבוקסרית הפורטוגלית, קטרינה דיאז, וניהלה עמה קרב צמוד שהוכרעה בסופו וזיכתה אותה במדליית כסף.