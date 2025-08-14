לא צריך לחלום לנצח: פסטיבל 'מגדה' מציע מופע של ד"ר קספר, פעילויות לילדים ומעט אוויר

"זה יכול להישמע קלישאתי, אבל באמת נכון: זה חמצן לנשמה, תרופה או אוויר לנשימה", אומר נתי וירבה, מנהל פסטיבל המוזיקה 'מגדה' שבמועצה אזורית מגידו. "אנחנו רואים שאנשים מגיעים להופעות עם פנים קצת מכורכמות או מכווצות מלחץ ויוצאים עם חיוך דבילי". פסטיבל המוזיקה 'מגדה' ייערך בחודש ספטמבר במשך שלושה ימים וייערכו בו הופעות מגוונות ופעילויות מותאמות לילדים. היהודים, יסמין מועלם ופלד הם רק חלק מרשימת המופיעים שיעלו על הבמה.

'מגדה' הוא גלגול חדש של פסטיבל יערות מנשה הוותיק שוירבה הוא ממייסדיו. הליין-אפ עתיד להציע מופעים ייחודיים, ובין היתר הפקה מקורית משותפת של פלד ומופע הארנבות של ד"ר קספר, שתוכננה במיוחד עבור הפסטיבל. הגיוון האומנותי יוכל לקלוע לטעמים רבים, אפילו למי שמאמינים שהרוקנרול לא מת: חוץ מהקספרים, יעלו על הבמה המרכזית להקת היהודים הוותיקה ולהקת הרוק הכול-נשית, הזאבות.

לאורך כל סוף השבוע, יתקיים בפסטיבל אירוע ה'אנימגדה' שבמהלכו יוקרנו סרטי אנימציה בהשתתפות האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, מנשר, שנקר, מכללת ספיר, IAC והמחלקה לעיצוב של אוניברסיטת חיפה. יום שבת יוקדש לילדים באירוע שנקר 'פסטימגדה': שחר אבן צור יעלה עם מופע לילדים, יתקיימו פעילויות קרקס, סדנאות, דוכנים ועוד.

הכרטיסים לפסטיבל מתאימים לכל כיס בזכות תמיכת משרד התרבות והספורט, גם על רקע צמצום הוצאות ההפקה שכללו שינוי במיקום שתוכנן ביער למתחם התרבות של המועצה. "הקונספט השתנה. אנחנו לא בתוך היער וגם לא ישנים בשטח. אין קמפינג, אבל יש הרבה הופעות עם שתי במות. אנחנו מקדמים תרבות ואומנים צעירים ומקומיים, לצד שמות גדולים ועכשוויים".

מעבר לקידום תרבות, אומנים צעירים ומקומיים, וירבה שם דגש גם על נגישות הפסטיבל. "הוא מותאם לכולם, הוא נגיש לכול", הוא אומר, "זה הפסטיבל הכי נגיש בארץ, יש בו גם במה נגישה במיקום אסטרטגי שצופה על כל האירוע, וגם שבילי נגישות. כל בעל מוגבלות, פצוע או לא חשוב מה, ממלא טופס לפני האירוע ויוצרים איתו קשר ועוזרים לו להגיע למקום ולחוויה הכי טובה שאפשר".

אז לסיכום!

על הבמה המרכזית יופיעו פלד ומופע הארנבות של ד"ר קספר, הזאבות, יסמין מועלם עם שירים חדשים, החפלה של אביהו פנחסוב, עוזי נבון, יושי, היהודים והראפר שאי שיארח את מיכאל סוויסה. בסוף היום השני של הפסטיבל, בערב שישי מול הבמה המרכזית, יעלה DJ DARWISH וירים מסיבת טראנס רוחנית, לכל מי שבא בשביל לרקוד ולנער מעצמו את השנה החולפת.

הבמה השנייה מתאפיינת במוזיקה אוריינטלית, ג'אז וכל מה שביניהם: ארץעיר, ערן זמיר במופע עוּד אלקטרוני, יוסי פיין על הבס, הטריו מאלוקס, אבישי כהן החצוצרן בביצועים מתוך האלבום החדש, THE ORANGEWS ורונן שמואל ורימון ג'אז אינסטיטוט מארחים את סגול 59 בניהולו האומנותי של רן ז'רז'בסקי. במה מיוחדת תוקם עבור ילידת המועצה טבע דקל, שיצאה עם אלבום בכורה.

פסטיבל מגדה, 11-13 לספטמבר, במרכז תרבות מגידו.

מחירים:

כרטיס יומי – 120 שקלים

מכירה מוקדמת \ עד גמר המלאי – 90 שקלים

תושבי מועצה \ נכים \ חיילים \ וועדים – 75 שקלים

כרטיס ילדים – עד גיל 12 – 35 שקלים

הכניסה חינם עד גיל 5

למילוי טופס נגישות לרכישת כרטיס נגיש | להצהרת נגישות