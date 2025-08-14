דבר העובדים בארץ ישראל
יום חמישי כ' באב תשפ"ה 14.08.25
משפט ופלילים

פרשת קטאר-גייט: בוטלו התנאים המגבילים על יונתן אוריך, יועצו של נתניהו

השופט מנחם מזרחי קיבל את ההחלטה שעות אחרי דיון בבית משפט השלום בפתח תקווה שעסק באיסור של אוריך ונתניהו להיפגש, והוסיף: ״קיימת אפליה מוזרה, בלתי מוסברת, חסרת כל היגיון בין החשוד לפלדשטיין״ | מזרחי אף ציטט מעדות ראש הממשלה במשטרה: ״נתניהו אמר שגם אם ידע על מעורבות קטאר - אין בכך כל פסול״

יונתן אוריך בדיון בבית המשפט העליון בפרשת קטארגייט, מאי 2025 (צילום: חיים גולדברג/פלאש90)
יונתן אוריך בדיון בבית המשפט (צילום ארכיון: חיים גולדברג/פלאש90)
עדכון אחרון: 14.08.2025 | 23:24
    בית משפט השלום בפתח תקווה קבע הערב (יום חמישי) כי יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יוכל לחזור לעבודתו בלשכה כבר ביום שני, והוסיף כי לא יחולו עליו עוד תנאים מגבילים כחלק מהיותו חשוד במסגרת פרשת "קטאר-גייט", למעט הערבויות שאמורות להבטיח את התייצבותו לחקירות.

    השופט, מנחם מזרחי מסר את החלטתו שעות אחרי דיון בהארכת התנאים המגבילים על אוריך, וציין כי "בתיק קיימת אפליה מוזרה, בלתי מוסברת, חסרת כל היגיון: נציג היחידה החוקרת אישר שביחס לחשוד אלי פלדשטיין, לא חלים כלל תנאים מגבילים בתיק זה למעט איסור יציאה מן הארץ. פלדשטיין רשאי ליצור קשר עם כל המעורבים האחרים, לרבות עם ראש הממשלה, אך למרבה הפליאה מבקשים, שדווקא החשוד לא ייצור קשר עם ראש הממשלה או עם האחרים". זאת, בהקשר לכך שעד כה נאסר על אוריך ליצור קשר עם לשכת רה"מ וכל המעורבים בפרשה.

    לפי מזרחי, "אכן, קיימות ראיות ברמה של חשד סביר המלמדות שהחשוד יצר קשר עסקי עם מי שנטען להיות סוכן חוץ של קטאר, ג'יי פוטליק, ואולם, העבירה דורשת יסוד נפשי חד וברור של כוונה לפגוע בביטחון המדינה, ולא הוצגה כל ראיה, ולו ברמה של חשד סביר, לקיומה של כוונה ישירה או עקיפה כזו".

    השופט ציין עוד בהחלטתו כי במסמך השלמות חקירה מצד הפרקליטות "לא פורט הצורך או הכוונה בגביית עדות נוספת מאת ראש הממשלה, על כן, המסקנה היא שאין כל רלוונטיות לתנאי בדבר אי יצירת הקשר בינו לבין החשוד".

    מזרחי ציטט מעדות ראש הממשלה במשטרה: "נתניהו נשאל האם הוא היה מודע לכך שהחשוד עבד מול קטאר והשיב בשלילה. הוא הוסיף שגם אם כך הם פני הדברים, אזי 'אין בזה שום פסול, הרבה אנשים עובדים עם הרבה מדינות. קטאר היא לא מדינת אויב'. ראש הממשלה בתשאולו הוסיף שמכיוון שהחשוד אינו עובד ציבור, והוא לא ראה אותו ככזה, הוא יכול לעבוד במה שהוא רוצה".

