מזג האוויר: ירידה קלה בטמפרטורות שתישאר גבוהות לעונה

היום (שישי) ירדו הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו גבוהות לעונה. תורגש הקלת מה בעומסי החום אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצונים ברוב האזורים. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר (שבת) צפויה ירידה ניכרת של הטמפרטורות ברוב אזורי הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה כתומה על טמפרטורות קיצוניות בדרום הגולן, בגליל עליון מזרחי, בגליל תחתון מזרחי, בבקעת כנרות, בצפון מזרח השומרון ובבקעת הירדן בין השעות 17:00-11:00; וכן, בצפון-מזרח הנגב, בהרי אילת ובצפון הערבה בין השעות 17:00-15:00.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 35-25, תל אביב 33-26, חיפה 33-26, צפת 34-24, קצרין 38-27, טבריה 40-27, נצרת 34-25, עפולה 38-25, בית שאן 41-29, לוד 37-25, אשדוד 33-26, עין גדי 41-31, באר שבע 37-25, מצפה רמון 35-25, אילת 45-32.