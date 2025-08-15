דבר העובדים בארץ ישראל
יום שישי כ"א באב תשפ"ה 15.08.25
מזג האוויר: ירידה קלה בטמפרטורות שתישאר גבוהות לעונה

הקלה תורגש בעומסי החום, אך במזרח הארץ ובדרומה צפויים גם היום עומסי חום עם טמפרטורות גבוהות עד קיצוניות | בשבת צפויה הקלה ניכרת במידות החום, והן יחזרו להיות רגילות לעונה

חוף הים בתל אביב - אוגוסט 2025 (צילום: אבשלום ששוני/פלאש90)
דבר
עדכון אחרון: 15.08.2025 | 6:51
היום (שישי) ירדו הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו גבוהות לעונה. תורגש הקלת מה בעומסי החום אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצונים ברוב האזורים. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר (שבת) צפויה ירידה ניכרת של הטמפרטורות ברוב אזורי הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה כתומה על טמפרטורות קיצוניות בדרום הגולן, בגליל עליון מזרחי, בגליל תחתון מזרחי, בבקעת כנרות, בצפון מזרח השומרון ובבקעת הירדן בין השעות 17:00-11:00; וכן, בצפון-מזרח הנגב, בהרי אילת ובצפון הערבה בין השעות 17:00-15:00.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 35-25, תל אביב 33-26, חיפה 33-26, צפת 34-24, קצרין 38-27, טבריה 40-27, נצרת 34-25, עפולה 38-25, בית שאן 41-29, לוד 37-25, אשדוד 33-26, עין גדי 41-31, באר שבע 37-25, מצפה רמון 35-25, אילת 45-32.

